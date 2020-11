Alleen als de muren op Evelien Thielen afkomen, mag ze een ommetje maken

Evelien Thielen met haar dochtertje Michie (foto: Evelien Thielen)

De lockdown geldt van 17 november tot minimaal zes december. In die drie weken gaat vrijwel alles dicht in Oostenrijk. Dat is volgens Evelien waardoor de inwoners van Ehrwald nu ook iets gaan merken van de maatregelen. "Bij de gedeeltelijke lockdown was dat nog niet zo. Maar nu gaan ook de scholen en de detailhandel dicht, en we mogen niet zomaar meer naar buiten om even een loopje te doen."

Alleen voor de noodzakelijke boodschappen mogen de Oostenrijkers nog naar buiten. "En als de muren op je afkomen, mag het ook nog. Maar samenkomen of afspreken met andere mensen mag niet. Alleen met de eigen familieleden." En dat verbod om zomaar naar buiten te gaan is voor Evelien best een straf, want zo'n beetje iedere dag ging ze naar de bergen voor een wandeling.

'Een gekkenhuis in de stad'

Volgens Evelien was vandaag in Ehrwald goed te merken dat de lockdown morgen ingaat. "Ik ben heel vroeg naar de stad gegaan voor een autokeuring. Toen ik klaar was, kwam ik de stad niet meer uit. Iedereen moest blijkbaar nog even naar de winkel om de laatste dingen te halen. Terwijl de supermarkt gewoon open blijft. Een gekkenhuis was het", zegt ze, met grote verbazing in haar stem.

Evelien Thielen in gesprek met Michiel van der Velde in het radioprogramma Zeeland komt thuis

Tijdens het bezoekje aan de stad ergerde ze zich wel aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden. Tijdens het wachten bijvoorbeeld op de autokeuring zat tegenover haar een oudere vrouw met een mondkapje onder haar neus. "Toen ik er iets van zei kreeg ik de wind van voren. Ze had er allemaal niets mee te maken zei de vrouw. Even later een man, precies hetzelfde. Dan begin ik te koken. Dat is nu eenmaal de regel en daar moet je je aan houden. Doe dat dan gewoon."