Waterdunen staat even 'droog' vanwege onderhoud

De getijdenduiker in de dijk waardoor zout water Waterdunen kan binnenstromen (foto: Omroep Zeeland)

In de koker van de getijdenduiker zitten zeepokken en zand die de werking van het in- en uitstromen van het zeewater belemmeren, zegt een woordvoerder van het waterschap. Het is de eerste keer sinds ruim een jaar dat het gebied nu eventjes 'droog staat'. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is niet bekend.

Zilt natuurgebied

De getijdenduiker werd in september 2019 geopend. De doorlaat zorgt ervoor dat zout water het gebied in- en uitstroomt, zodat er een zilt natuurgebied ontstaat. Dat ging niet zonder slag of stoot, want nog in mei van dit jaar moesten de software en het hydraulische systeem nog worden aaangepast om te voldoen aan de eisen van de Waterwet.

