Corona zorgt voor minder vacatures, maar tekort aan personeel blijft

"Op dit moment is er een tekort aan personeel in de zorg, onderwijs, dienstverlenende sector en industrie". aldus Diana Korteweg van het kenniscentrum. Hoewel de coronacrisis voor minder vacatures heeft gezorgd in Zeeland, is het tekort in die sectoren nog niet opgelost. "Juist omdat er in een aantal sectoren nu meer mensen worden gevraagd."

De krapte houdt aan vanwege ontgroening, vergrijzing en de vraag naar nieuwe vaardigheden. Ook is er volgens het kenniscentrum vaak een mismatch tussen de werkzoekenden en de vacatures die openstaan.

Dus komt Korteweg-Maris met een aantal aanbevelingen: een toegankelijke Zeeuwse aanpak ten aanzien van omscholen en ontwikkelen; een soepele overstap van werk naar werk; en het aantrekken van personeel buiten Zeeland. De aanbevelingen worden opgenomen in het Aanvalsplan Arbeidsmarkt dat in 2018 al werd opgesteld.

Om makkelijker van baan te wisselen komt er een mobiliteitscentrum. Daar zijn al mensen voor aangenomen, aldus Korteweg-Maris. "Daarnaast gaat de provincie hard aan de slag met het werven van personeel buiten Zeeland. Er komt een nieuwe marketingorganisatie die zich gaat richten op nieuwe inwoners en vooral nieuwe werknemers voor Zeeland."

De echte klappen voor het bedrijfsleven worden volgens het onderzoek nog verwacht. Dat is in lijn met de verwachting van uitkeringsinstantie UVW. Ondanks de NOW-regelingen, verwacht UWV landelijk in 2021 een verdere stijging van de WW, tot een niveau dat vergelijkbaar is met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013 en 2014. UWV verwacht dat vooral jongeren en ZZP'ers harde klappen krijgen. Deze groepen werken vooral op flexibele basis in sectoren die hard geraakt worden zoals de horeca en detailhandel.

Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt is een gezamenlijk plan van overheden, onderwijs en bedrijfsleven in Zeeland. Het werd opgesteld in mei 2018 met als doel de belangrijkste uitdagingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen.

