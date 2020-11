Emma Heesters komt met kerstsingle: Als de eerste sneeuw valt

'Surprise!! My Christmas single will be out this friday'. Zo kondigt Heesters haar nieuwe single aan op social media. Met de kerstsingle sluit de zangeres een bewogen en succesvol jaar af. Zo kreeg ze dit jaar voor haar eerste solosingle Waar ga je heen een gouden award omdat het nummer meer dan een miljoen keer gestreamd is. Haar single Loop niet weg, die ze in samenwerking maakte met Tino Martin en Kris Kross Amsterdam, deed het nog beter. Het nummer was goed voor 17 miljoen streams en leverde haar een platina award op.

Na haar optredens in tv-programma De Beste Zangers beklom Emma de landelijke hitlijsten met Pa Olvidarte, een duet met mede-deelnemer Rolf Sanchez. Die single bereikte eerder dit jaar de platina status.