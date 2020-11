Trailer Nederlandse oorlogsfilm Slag om de Schelde nu te zien

De opnames voor de internationale oorlogsfilm startten op 13 januari in Veere. Daarnaast zijn er ook opnames in Vlissingen geweest bij de Sint Jacobskerk, de Fonteyne en de voormalige bibliotheek werd omgetoverd tot bakkerij. Dat gebouw fungeerde in de Tweede Wereldoorlog ook als bakkerij.

De film van regisseur Matthijs van Heijningen is vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Het is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar. Er is 14 miljoen euro aan uitgegeven.

Filmopnames bij de Sint Jacobskerk in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

De oorlogsfilm volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde. De stad Antwerpen was eind 1944 bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetsmeisje (Susan Radder) elkaar.

De Slag om de Schelde is één van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa, maar er is door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. De viering van 75 jaar bevrijding veranderde dit. De film wordt mede geproduceerd door Netflix. Het is de eerste Nederlandstalige coproductie van deze streamingdienst.

