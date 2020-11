Carbidschieter waarschuwt niet zelf te experimenteren: 'Het glas klapt er zo uit'

Carbidschieten in Silvolde (foto: ANP)

Sinds het kabinet vorige week een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling instelde, is er een run ontstaan op carbid, dat niet als vuurwerk geldt. Carbidverkopers kregen meer aanvragen dan andere jaren.

Normaal gesproken organiseert Carbid Team Oosterland een evenement rond de jaarwisseling, maar Groenendijk weet niet of dat dit jaar door kan gaan vanwege de coronamaatregelen. Tijdens zo'n evenement worden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen, zegt Groenendijk. Zo wordt er een gebied afgezet om het veilig te houden en dragen de carbidschieters gehoorbeschermers.

Hoe werkt carbidschieten? Bij carbidschieten wordt calciumcarbide in een melkbus gelegd en natgemaakt. Hierdoor komt een gas vrij: ethyn. De bus wordt afgesloten met een deksel of bal. Bij de opening in de melkbus wordt een vuurtje gebracht en het deksel of de bal knalt weg. Meestal wordt het deksel vastgebonden met een stevig lang touw om schade te voorkomen.

Groenendijk is bang dat wanneer mensen gaan experimenteren met carbidschieten, er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. Een gevaar kan bijvoorbeeld zijn dat de melkbus of het kanon niet stevig genoeg is en daardoor uit elkaar schiet. Als mensen toch carbidschieten, hoopt Groenendijk dat dat niet in bewoonde gebieden gebeurt. "Doe het niet in een stad of dorp, ook voor de materiële schade. Als je in de buurt van schuren of huizen schiet, klapt het glas er zo uit."

Dat het glas van woningen er echt uit kan springen, is te zien in deze video.

Bovendien kunnen de gevolgen op een andere plek groot zijn, waarschuwt Groenendijk. "Vliegende projectielen als voetballen of skippyballen schieten gerust tachtig meter ver. Als iemand daar net loopt zijn de gevolgen niet te overzien.'

Groenendijk hoopt dat de mensen die ervoor kiezen carbid te schieten, zich goed voorbereiden. Bijvoorbeeld door filmpjes met tips te kijken op YouTube of advies te vragen bij experts.

