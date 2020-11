PvdA wil 'pressiemiddel' om Westerscheldetunnel definitief tolvrij te krijgen

"Het is elke keer hetzelfde. Was vroeger met de boot ook zo. De Zeeuwen moeten betalen en de Hollanders krijgen alles. Dat is gewoon zo!" Een man in de winkelstraat van Terneuzen windt er geen doekjes om. Het moet volgens hem klaar zijn met de tol. En zo denken veel Zeeuws-Vlamingen op straat erover.

Moeite hoeven we niet te doen om mensen hun mening te laten geven. Het zit veel inwoners hoog met veelal hetzelfde argument: "Ik vind het raar dat je in je eigen land tol moet betalen. Als de tunnel bij Amsterdam had gelegen dan was betaling niet nodig geweest."

Ik heb de boosheid gehoord en gevoeld." Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA)

De provincie Zeeland liet het tolvrij maken van de tunnel niet opnemen in het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. Een gemiste kans, vinden velen. Ook Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) begrijpt niet waarom de provinciebestuurders dat hebben laten liggen. "Ik had verwacht dat ze het zouden doen. Het is absoluut een gemiste kans."

Met oog op de verkiezingen?

Maar waar het hier over een 'gemiste kans' gaat, ziet de PvdA in de Tweede Kamer een andere kans. Met het oog op de verkiezingen zou het een interessant onderwerp kunnen zijn. Van Dijk begrijpt die gedachte, maar volgens hem ligt het anders. "Ik ben zelf in Zeeland geweest, heb de boosheid gehoord en gevoeld."

Daar komt voor Van Dijk nog iets bij. "Ik woon zelf op Texel dus ik weet wat een eiland is. Als de boot niet vaart dan kun je geen kant op en zo is het ook met de tunnel. Dat heeft dus impact op mensen zelf en het is niet goed voor de bedrijvigheid."

Wat is er dit jaar geprobeerd om de Westerscheldetunnel tolvrij te krijgen? 5 maart 2020: Premier Rutte wordt in Vlissingen verwelkomd door Stichting Zeeland Tolvrij met de bekende boodschap

17 april 2020: Speciaal adviseur Wientjes laat weten niets te zien in een tolvrije tunnel als compensatie voor Zeeland

26 juni 2020: Het compensatiepakket is rond en zoals verwacht: een tolvrije tunnel zit er niet in

2 juli 2020: De Tweede Kamer stemt de motie weg om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken

25 september 2020: Provinciale Staten verwerpt een referendum-verzoek van Stichting Zeeland Tolvrij

Cees Liefting, voorzitter van Stichting Zeeland Tolvrij, vindt een tolvrij 2021 een goed idee. Hoewel hij benadrukt dat het de Stichting en veel Zeeuws-Vlamingen vooral te doen is om uiteindelijk de Westerscheldetunnel definitief tolvrij te krijgen. "Het is een begin, maar voor ons telt natuurlijk alleen maar een tolvrije tunnel voor altijd."

Een jaar tolvrij als pressiemiddel

En er komt nog iets bij. Want bij de stichting zijn ze ervan overtuigd dat het voorstel van de PvdA als pressiemiddel kan dienen. "Ik denk niet dat er na volgend jaar nog iemand wil opstaan om opnieuw tol te heffen want dan breken er onlusten uit", zegt Liefting.

Gijs van Dijk beaamt dat met een jaar tolvrij de druk wordt opgevoerd op de politiek. "Het is overzichtelijk, financieel is het te doen en het is een pressie voor alle partijen om het volgend jaar op te lossen want wat je natuurlijk niet wilt is het jaar erna weer tol heffen. Door het in een aantal stappen te doen denken we dat we het hier in Den Haag kunnen oplossen."

Rutte en zingende demonstranten (foto: Omroep Zeeland)

Het voorstel van de PvdA wordt deze week besproken tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur & Waterstaat. In december zal er over het voorstel gestemd worden. Vraag is of het de partij lukt om in de tussenliggende tijd een meerderheid in het Haagse politieke landschap te verzamelen.

De Zeeuws-Vlamingen op straat blijven erbij. "Prima om een jaar te kijken hoe tolvrij bevalt, maar daarna helemaal tolvrij." En Cees Liefting weet het zeker. "Die tolvrije tunnel gaat er uiteindelijk wel komen."