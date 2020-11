'De dagbesteding gaat alleen dicht als het écht niet anders kan'

Ferry is een jonge gast. Op de stadsboerderij Kom us Kieke van gehandicaptenorganisatie Gors leeft hij zich uit met breekijzer en sloophamer. Verschillende pallets haalt hij uit elkaar. "Het is hier leuk. Bezig zijn met mijn handen, de dieren voeren, buiten zijn."

'Saai'

Ook collega en mede-cliënt Stephan is flink bezig. Hij knot de willigen en doet dat heel precies en geconcentreerd. Het is voor beide mannen en honderden andere cliënten in de gehandicaptenzorg in Zeeland nu anders dan in het voorjaar. Toen ging de dagbesteding dicht en moesten ze thuis blijven. Voor die periode hebben Ferry en Stephan maar één woord nodig. "Saai."

Nu blijven dagbestedingen en de instellingen zelf open, tenzij het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat cliënten zelf een kwetsbare gezondheid hebben, er op de dagbesteding geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden of er sprake is van veel zieken.

Open als het kan, dicht als het moet, is de richtlijn bij de verschillende organisaties nu. (foto: Omroep Zeeland)

Bij Gors hebben ongeveer de helft van de 350 cliënten te maken met beperkende maatregelen: minder bezoek, niet meer naar de dagbesteding kunnen. Dat is heel ingrijpend, zegt Karin Smit, bestuurder bij Gors in Goes: "Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat mensen die een zinvolle daginvulling hebben minder zorg nodig hebben. Ze zitten lekkerder in hun vel. Ze vertonen minder probleemgedrag. Verveling is één van de ergste dingen die er is. Ook voor mensen met een beperking."

Ferry weet het nog goed, hoe zijn situatie in het voorjaar was. "Veel op mijn kamer, niet leuk!"

Bestuurder Karin Smit: 'Verveling is één van de ergste dingen, ook voor mensen met een beperking.' (foto: Omroep Zeeland)

Maar simpel is het voor de gehandicaptenorganisaties in Zeeland zeker niet. Verschillende locaties van Gors zijn ook tijdens de tweede golf tijdelijk dicht geweest.

Worstelen

Het is en blijft worstelen. Smit: "Je wilt ook niet dat er veel cliënten of medewerkers ziek worden. Gezondheid is heel belangrijk. Maar welzijn is ook. Dus hoe kunnen we de maatregelen nu zo organiseren dat cliënten bezoek kunnen blijven ontvangen en kunnen blijven logeren bij vaste mensen. Ten alle tijden proberen we die dagbesteding zo veel mogelijk open te houden."

Ferry: 'Het is hier leuk. Buiten zijn, met mijn handen bezig zijn.' (foto: Omroep Zeeland)

Ook de andere gehandicaptenorganisaties in Zeeland staan er zo in. De dagbestedingen blijven open als het kan en bezoek is aan regels gebonden. Zo laat 's Heeren Loo weten zich zo veel mogelijk aan de RIVM-richtlijnen te houden en dragen bezoekers en medewerkers bij kwetsbare groepen mondkapjes. Bij Zeeuwse Gronden zijn er maximale groepsgroottes in de huiskamers en op dagbesteding een maximaal van vier personen per ruimte.

Kweeperentaart

Karin Smit: "Het is wikken en wegen hoe we deze winter door gaan komen, Gelukkig weten we nu al meer dan tijdens de eerste golf." Ze krijgt ondertussen een stukje kweeperentaart in haar handen gedrukt. Eigen kweek, uit eigen oven. "Het is altijd lastig om hier weer weg te komen", lacht ze.