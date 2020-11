Emissieloze schepen in 2030? 'Niet eenvoudig, maar het kan wel'

(foto: Omroep Zeeland)

Eén ding is zeker: Damen staat een grote uitdaging te wachten, vertelt Van Terwisga. "Een eenvoudige opgave is het niet, maar het kan denk ik wel met de innovatiekracht in Nederland en de kennis bij universiteiten."

Alternatieve stoffen nemen meer ruimte in

Volgens Van Terwisga gaat het om een grote systeemverandering. "Kijk maar hoe ingrijpend het is om met z'n allen elektrisch te gaan rijden." Een ander probleem dat op schepen komt kijken is de opslag. "De gasolie die veel schepen van Damen in de verbrandingsmotoren hebben is ruimte-efficiënt. Stoffen als waterstof, methanol en ammonia nemen meer ruimte in op een schip."

Toch zijn er al belangrijke stappen gezet, vertelt Van Terwisga. Zo zijn er al elektrische ferry's gebouwd voor Canada en Denemarken. Het voordeel is dat dit om kortere afstanden gaat met vaartijden van enkele uren. Voor langere afstanden is de scheepsbouwer nog niet zover. Al denkt Van Terwisga wel dat methanol gebruikt gaat worden als brandstof voor emissieloze schepen. Ammonia zou een alternatief kunnen zijn.

Eerst nog lng

Voordat de emissieloze schepen gebouwd zijn, zet Van Terwinga in op lng. "Nog steeds fossiel", geeft hij toe, "maar wel met een reductie van twintig procent van de CO2-uitstoot en tachtig procent minder stikstofoxide."

Volgens Keulen is het niet alleen de overheid die om schepen vraagt die niets meer uitstoten. "Klanten en gebruikers willen groeiend aandacht voor verstandig omgaan met energie en duurzaamheid. Zeker bij superjachten wordt het een element waarmee je jezelf kunt profileren."

Terwijl Damen nadenkt over het bouwen van schepen die niets uitstoten, heeft de scheepsbouwer ook te kampen met de coronacrisis. "Het is een zware tijd voor de hele scheepsbouw. Ook Nederland wordt hard getroffen", zegt Keulen.

Daardoor heeft Damen moeten reorganiseren. Volgens Keulen heeft Damen het voordeel dat het verschillende soorten schepen maakt, zoals offshore schepen, marineschepen en jachten. "Het is belangrijk dat we als groep meegaan in de toekomst en daarvoor moeten we blijven vernieuwen."

