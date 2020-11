Duiker spot zeepaardje in Oosterschelde dat zich aan stuk vislijn vastklampt

Als het even kan, rijdt Dekker naar Zeeland om een duik in de Oosterschelde te nemen. Zo ook afgelopen weekend. Hij besloot bij Stavenisse het water in te gaan om daar de onderwaterwereld te bekijken.

Dier viel op door vistuig

Op twaalf meter diepte spotte de duiker het zeepaardje. Het dier viel op, omdat hij een felrood paternoster had beetgepakt. Een paternoster is het deel tussen een vislijn en een vishaak. Achter het zeepaardje is nog een dwarrelend stuk visdraad te zien.

De duiker denkt dat hij juist door de paternoster het dier zag."Anders had ik het zeepaardje waarschijnlijk niet gezien vanwege zijn schutkleur." Volgens Dekker gaat het om een jong zeepaardje van twee tot drie centimeter groot.

Later realiseerde ik me dat het best wel triest is. Het is vuil dat in een nationaal park ligt." Rob Dekker

Nu een paar dagen later heeft Dekker een dubbel gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met het zeepaardje. "Onderwater had ik vooral een feestmoment, daar doe je het allemaal voor." Het was voor Dekker de tweede keer dat hij tijdens een duik een zeepaardje zag.

Maar toen de duiker het filmpje op YouTube plaatste en het werd opgepikt door de website Duikersgids.nl, sloeg dat gevoel een beetje om.

'Stuk vuil in nationaal park'

"Later realiseerde ik me dat het best wel triest is. Het is vuil dat in een nationaal park ligt." Het is niet de eerste keer dat Dekker materiaal van vissers tegenkomt. Hij haalt naar eigen zeggen weleens meterslang visdraad uit het water.

Dekker kreeg meerdere reacties op zijn video. Verschillende mensen doet het denken aan een foto van een zeepaardje met een wattenstaafje in de buurt van Borneo. Die foto ging in 2017 de hele wereld over.