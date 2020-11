Corona in Zeeland: dodental loopt op met zeven

(foto: Omroep Zeeland)

Het overlijden is gemeld van drie inwoners van Middelburg, één van Goes, één van Schouwen-Duiveland, één van Vlissingen en één van Hulst. Twee inwoners van Goes, twee van Middelburg, twee van Vlissingen en één vanuit Borsele werden met corona in het ziekenhuis opgenomen, zo blijkt uit de registratie van de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de rijksoverheid

Nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen dat is genoteerd is met 63 duidelijk minder dan de 106 die een dag eerder nog werden geteld. Dat hoeft nog niet op een trend omlaag te wijzen.

Onderstaande tabel laat per gemeente het aantal nieuwe besmettingen zien. Het gaat om de registraties van 10.00 uur de vorige dag tot 10.00 uur op de dag die genoemd wordt in de kolomkop.

Per gemeente

Gemeente za 14 nov zo 15 nov ma 16 nov di 17 nov Borsele 1 3 4 3 Goes 3 8 9 7 Hulst 8 12 12 4 Kapelle 1 1 0 0 Middelburg 2 2 5 4 Noord-Beveland 0 1 0 1 Reimerswaal 1 2 1 6 Schouwen-Duiveland 7 5 8 4 Sluis 12 5 20 5 Terneuzen 22 20 25 10 Tholen 15 7 14 8 Veere 0 5 3 1 Vlissingen 8 3 5 10 Totaal Zeeland 80 74 106 63

Voortschrijdende week

Maar de algemene ontwikkeling van de corona-pandemie in Zeeland is beter te volgen op basis van de 'voortschrijdende week' omdat je dan niet naar incidentele fluctuaties kijkt. Per dag en per regio zijn de totalen van de afgelopen zeven dagen bij elkaar opgeteld. De laatste dagen toont heel Zeeland een stabiel beeld.