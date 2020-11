Politie op zoek naar tips over corrupte havenmedewerkers

Cocaïne verpakt (foto: Omroep Zeeland)

In juli werden op dertig plekken in Zeeland invallen gedaan. Er werden meerdere mensen aangehouden voor het importeren van cocaïne. De actie kreeg de naam Operatie Portunus.

Vier van de vijf Zeeuwse verdachten werkten in de haven van Vlissingen. Een verdachte uit Barendrecht was douaneambtenaar en deelde containergegevens. Vermoed wordt dat er meer corrupte havenmedewerkers meewerkten aan de drugshandel. Daarom vanavond de oproep bij Opsporing Verzocht.

Luxe leven

"Wat de politie graag wil weten is of er bij de kijkers personen opvallen die in de haven werken en in luxe leven, wat niet in verhouding staat met het modale salaris dat in een haven verdiend wordt", zegt persofficier Linda van den Oever. "Daarnaast zouden de aangehouden verdachten over meer geld kunnen beschikken dan tot nu toe gevonden is. Mogelijk hadden zijn de beschikking over garageboxen of loodsen waar dat geld verborgen ligt. Het geld kan ook zijn witgewassen of weggesluisd via financiële constructies."

Op 1 juli viel de politie op verschillende plekken binnen. (foto: HV Zeeland)

"Wij zoeken Zeeuwen die ons hierover tips kunnen geven", vervolgt Van den Oever. "Ook havenarbeiders die benaderd zijn door drugscriminelen kunnen contact opnemen met de politie. Ze kunnen dat doen via de Opsporingstiplijn en het Team Nationale Inlichtingen. Het kan ook anoniem gebeuren via Meld Misdaad Anoniem."

De vragen die vanavond centraal staan zijn:

- Wie weet waar het criminele vermogen is van de aangehouden verdachten?

- Wie heeft informatie over mogelijk corrupte havenarbeiders in Vlissingen?

- Wie is er als havenmedewerker benaderd door drugscriminelen om te helpen bij de import van cocaïne?

Corrupte havenmedewerkers spelen een belangrijke rol bij het importeren van drugs, maar zijn ook belangrijk om de drugs van het haventerrein af te krijgen, legt de persofficier uit. "In ruil voor forse geldbedragen geven corrupte havenmedewerkers informatie aan hun opdrachtgevers over de zendingen met fruit en helpen deze buiten het haventerrein te krijgen."

Op bewakingsbeelden is in de uitzending van Opsporing Verzocht te zien hoe deze havenarbeiders te werk gaan. Aan het eind van hun werkdag verlaten ze bijvoorbeeld het haventerrein met een gevulde tas, waarschijnlijk gevuld met drugs.

De uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond om 20.35 uur op NPO 1.

