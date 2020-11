Duikster die bij Wemeldinge in de problemen kwam is overleden

Bij de duikplek Klein Stelle is een Belgische duikster in de problemen gekomen (foto: HV Zeeland)

De 58-jarige vrouw was lid van de Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken MANTA. Op Facebook wordt het overlijden van de duikster bevestigd:"Het onwaarschijnlijke is gebeurd", schrijft de vereniging. "Een icoon binnen de Manta-familie is ons ontvallen. Net daar waar je het liefste was, sloeg het noodlot toe en heb je de strijd verloren."

De duikapparatuur is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Dat moet uitwijzen wat er precies mis is gegaan in het water bij Wemeldinge.