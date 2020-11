Zeeuwse acteur in trailer bioscoopfilm Slag om de Schelde: 'Erg vet!'

Owen Kaat in de film De Slag Om De Schelde (foto: Omroep Zeeland)

De beelden die we zien in de trailer zijn spectaculair. Ergens in het midden zien we de roodharige Owen Kaat afgevoerd worden. "Heel leuk om te zien," zegt Kaat daarover. "Ik heb geen grote rol maar ik ben wel in de trailer te zien. Ik schrok er wel van, maar vind het erg vet."

Kaat was eerder te zien in de met een Gouden Kalf bekroonde VPRO-serie Zeven kleine criminelen. Veel scenes van Slag Om De Schelde zijn in Zeeland opgenomen. Het is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar.

De oorlogsfilm volgt drie jongeren. Owen Kaat speelt de jongeman Wim, een vriend van een van de hoofdpersonages. Owen vond het erg leuk om mee te doen. "Normaal moet ik naar het noorden als ik meespeel in een film of serie. Maar nu kon ik gewoon in Zeeland blijven. Ook mooi dat het over mijn eigen provincie gaat."

Van de Slag wist Owen al wat af. "Ik denk dat het daardoor makkelijker was." Er spelen veel figuranten uit Zeeland mee. Mijn Zeeuwse accent kwam mij van pas." Owen heeft meer dan de trailer gezien. "Wat kleine stukjes. Meer wil ik er niet over vertellen."

De film van regisseur Matthijs van Heijningen is vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen te zien.

