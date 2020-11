Na zes jaar kan oud-motorcrosser Joeri van Liere weer lopen... ondanks zijn dwarslaesie

"Het voelt nog altijd heel makkelijk en als vanzelfsprekend", legt Van Liere uit terwijl hij door de gymzaal in Kapelle stapt. "Maar natuurlijk weet ik als geen ander dat het niet meer vanzelfsprekend is." Van Liere heeft zijn brace om zijn lichaam. De brace bestaat uit twee gedeeltes: een borstdeel voor extra stevigheid en een ondersteuning voor de benen. "In zijn geheel bestaat de brace al dertig jaar, maar wij hebben het in een nieuwe jasje gestopt."

Maar ondanks de aanpassingen is de brace nog niet perfect en is Van Liere bezig met nog meer wijzigingen. "Hij moet nog een stuk lichter worden, makkelijker worden om aan te doen en comfortabeler zitten."

De zorgverzekeraar vergoedt niks, ze vinden het hartstikke leuk maar zien geen toevoeging aan iemands leven." Joeri van Liere

Joeri van Liere is blij dat hij weer staand met iemand kan praten (foto: Omroep Zeeland)

Om de brace door te ontwikkelen is er geld nodig, dan hoop je een beroep te kunnen doen op je zorgverzekeraar. Maar in Nederland is dat niet mogelijk. "De zorgverzekeraar vergoedt niks, ze vinden het hartstikke leuk maar zien geen toevoeging aan iemands leven. In tegenstelling tot in bijvoorbeeld België", legt Van Liere uit.

Crowdfunding

Toch laat hij zich niet uit het veld slaan. Door middel van crowdfunding is Van Liere gekomen tot waar hij nu is, maar wil hij de volgende stap zetten in het verbeteren van de brace dan is er meer geld nodig. "Dat ik nu staand met iemand kan praten is al een oud, vertrouwd gevoel. De medische wereld is zo in ontwikkeling. Wellicht duurt het nog tien of twintig jaar, maar als er iets komt waardoor ik weer echt kan lopen dan wil ik er klaar voor zijn. Mijn doel is dan ook om zo fit en gezond mogelijk te blijven. Ik heb altijd het idee gehad dat ik nog een keer kan gaan lopen."