'Te vroeg geboren worden kan levenslange gevolgen hebben'

Amber probeert om via social media het gesprek over vroeggeboortes op gang te houden. Ze praat met lotgenoten, artsen en psychologen over de gevolgen van te vroeg geboren worden.

Taboe

"Er heerst een taboe op dit onderwerp. Van volwassen prematuren wordt vaak verwacht dat ze er overheen gegroeid zijn, maar dat is niet altijd zo", zegt Amber, waarmee ze het ook over zichzelf heeft.

Ze vindt het moeilijk om zich te concentreren en vooruit te denken. Daarnaast heeft ze een kleinere longinhoud dan anderen en een slechter gehoor. Of al deze klachten daadwerkelijk komen doordat ze te vroeg geboren is, is niet duidelijk. "Het kan zo zijn dat het in mijn karakter ligt dat ik mij niet goed kan concentreren, maar vaak zie je wel dat dit soort klachten veel voorkomen bij volwassen prematuren."

(foto: Omroep Zeeland)