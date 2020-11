Tholen ziet niets in snelheidsverlaging op de Philipsdam

Mooie wolken boven de Philipsdam (foto: Abra van Vossen, Tholen)

De weg tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland is toe aan grondig onderhoud. Dat is gebleken uit een onderzoek uit 2018. Het asfalt moet worden vervangen en de fundering ook voor een deel. Het werk zou volgend jaar moeten gebeuren.

Minder hard rijden

De provincie vindt dat de snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur verlaagd moet worden zodat de verkeersveiligheid van dit traject groter wordt. De gemeente Tholen denkt daar héél anders over.

Wethouder Corniel van Leeuwen zegt: "Het is voor ons een belangrijke weg die door de Thoolse inwoners veel gebruikt wordt. De weg is best lang en we willen de bereikbaarheid zo goed mogelijk houden."

Moet de weg dan na de renovatie niet aan de geldende veiligheidseisen voldoen? Van Leeuwen: "Dat hebben we begrepen van de provincie, maar daar willen we nader overleg over zodat het wél een 100-kilometer weg kan blijven." De vraag is natuurlijk of dat kan. "Wij zijn er niet van overtuigd dat de snelheid omlaag moet met die aanpassingen. Kijk naar de weg: het is een prettige weg en dat willen we graag zo houden."

Gemeente Tholen wil snelheid Philipsdam handhaven