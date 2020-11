OM: Als de zedenverdachte veroordeeld wordt, komt hij niet snel op vrije voeten

Enkele reacties op Facebook over deze zaak (foto: Omroep Zeeland/ANP)

Hoe kwam het Openbaar Ministerie (OM) op zes jaar celstraf uit? We vroegen het aan persofficier Linda van den Oever. Ze spreekt van een 'afgewogen' eis. "We houden rekening met de feiten, maar ook met de persoon van de verdachte. Hij is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is aanwezig." De man vormt dus volgens het OM een gevaar voor de samenleving. "Daarom vinden wij dat tbs met dwangverpleging opgelegd moet worden. Die is ongelimiteerd."

Vergelijkbare straffen

Het Openbaar Ministerie heeft gekeken naar de straffen voor vergelijkbare zaken. Lastig, want de situaties in dit soort zaken zijn nooit één op één vergelijkbaar. "Er zijn landelijke richtlijnen," zegt de persofficier. "Het maakt niet zoveel uit of iemand in Amsterdam, Groningen of in Limburg voor de rechter staat. Daar wordt goed over nagedacht en met collega's over gesproken. De eis moet passen bij wat we willen bereiken: voorkomen dat iemand weer de fout ingaat. Of voorkomen dat anderen het idee hebben dat een verdachte er makkelijk mee wegkomt en het dus ook gaan doen."

Meer dan misbruik

De verdachte in deze zaak wordt niet alleen verdacht van het seksueel misbruiken van meerdere minderjarigen, maar ook van uitbuiting en mensenhandel, omdat hij zijn stiefdochters meenam naar parenclubs en parkeerplaatsen om ze door andere mannen te laten misbruiken.

Als de man uit Aardenburg bij zijn volle verstand was geweest, had het Openbaar Ministerie negen jaar celstraf geëist. Maar volgens psychologische rapporten is de man hyperseksueel, heeft hij pedofiele neigingen en een anti-sociale geaardheid. Ook is hij als kind seksueel misbruikt. Omdat hij deels ontoerekeningsvatbaar is, beperkt in zijn vrije wil, heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van zes jaar geëist én tbs met dwangverpleging.

Maar, komt hij dan na zijn celstraf weer op vrije voeten?

Waarschijnlijk niet. Tbs met dwangverpleging betekent dat een dader, nadat hij zijn straf uitgezeten heeft, gelijk opgenomen wordt in een kliniek voor behandeling. Tussendoor komt hij niet vrij.

Van den Oever: "Dat hij wordt behandeld hebben wij voor ogen met deze eis. Hoelang zo'n behandeling duurt is moeilijk te zeggen. Iedere twee jaar buigt een rechter zich over de zaak. "Hij moet voorlopig niet naar buiten en zeker niet onbehandeld. Dat is voor iedereen gevaarlijk. Het kan tot gevolg hebben dat hij niet meer vrijkomt omdat hij niet wordt genezen."

De straf

Stel dat de rechtbank de Aardenburger inderdaad zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging oplegt, dan betekent dat dus dat de man de eerste acht jaar sowieso niet terug in de maatschappij komt. Maar dat zouden er ook twintig kunnen zijn. Zo kreeg een nu 37-jarige man in 2003 drie jaar cel en tbs voor elf aanrandingen en een verkrachting op Walcheren. Hij zit nog steeds vast.

Datzelfde geldt voor een man uit Westkapelle die in 2012 werd veroordeeld tot twee jaar cel en tbs voor het misbruiken van acht jongens. Ook hij zit nog steeds vast.

Wel verlof?

Ook verlof tijdens een tbs-behandeling is niet vanzelfsprekend. Een tbs-patiënt krijgt pas verlof als er voldoende vooruitgang is in de behandeling en de kans op herhaling van het delict voldoende is gedaald.

