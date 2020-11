Corona-maatregelen deels versoepeld: wat mag er weer en wat nog niet?

Rutte en de Jonge bij de persconferentie (foto: ANP)

De huidige maatregelen werden twee weken van kracht en worden in de nacht van woensdag op donderdag versoepeld. Het kabinet ziet in de cijfers een bevestiging dat het beleid van invloed zijn. "De cijfers laten zien dat de maatregelen werken. Het overgrote deel van de bevolking houdt zich hieraan. De druk op de ziekenhuizen is nog steeds hoog. Het beeld is overall nog steeds heel heftig," aldus Rutte.

Voor een aantal sectoren was er goed nieuws: onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken mogen na de sluiting van twee weken weer open. Ook zal er opluchting zijn bij sportscholen, want de groepslessen mogen weer opgestart worden. Eet- en drinkgelegenheden blijven dicht, maar afhalen blijft wel mogelijk.

Feestdagen

Het ging bij de persconferentie ook over de feestdagen. Sinterklaasvieringen zullen zeer sober worden omdat er thuis per dag maximaal 3 mensen ontvangen mogen worden. Rutte:"Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen." Over de kerstdagen en de jaarwisseling zijn nog geen besluiten genomen.

Nog steeds in lockdown

Het kabinet wil de gedeeltelijke lockdown voortzetten. Het aantal contactmomenten en reisbewegingen moet beperkt blijven en de basisregels (afstand, zoveel mogelijk thuiswerken en bij klachten laten testen) blijven van kracht. Voor het reizen is het advies om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Testen zonder klachten

Mensen die erachter komen dat ze in contact met een besmet persoon zijn geweest, kunnen zich vanaf 1 december laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Dat meldde minister Hugo de Jonge in de coronapersconferentie. Na een bericht van de corona-app CoronaMelder of het bron- en contactonderzoek is testen zonder corona-symptomen mogelijk.

Mogelijk een versoepeling?

Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de cijfers. Minister de Jonge:"We hebben de bocht genomen, en de daling is ingezet." Als deze daling doorgaat kan eventueel half december voorzichtig de eerste versoepeling worden doorgevoerd. De Jonge zei dat dit op 8 december zal worden bekeken. Hij deed een oproep om gezond te leven, zodat de weerstand wordt verbeterd. "Een half uurtje wandelen per dag zou al helpen."

Hieronder zetten we de maatregelen nog even op een rij: