Dierentuin mag weer open: nu is het zeker!

(foto: Omroep Zeeland)

Eigenaar Jeroen Antes van de dierentuin zat nog een beetje in spanning maar rekende er wel op dat zijn dierentuin weer open kan gaan. "Tot nu toe kwamen alle voorspellingen en uitgelekte maatregelen uit, maar je wilt het toch zelf nog even horen", zegt Antes. "Gelukkig mogen we weer open en bezoekers verwelkomen."

Zaterdag weer open

Dat betekent niet dat Berkenhof Tropical Zoo donderdagmorgen meteen open gaat. "In de winter zijn we alleen op woensdag, zaterdag en zondag open", zegt de eigenaar. "Dat betekent dat we komende zaterdag weer open gaan."

De afgelopen twee weken is er tijdens de sluiting hard gewerkt. "We hebben flink aan het onderhoud gewerkt, en alles ligt er weer keurig bij. Laten we ons nu maar richten op volgend jaar, in de hoop dat alle maatregelen zo snel mogelijk weer voorbij zijn. Dit jaar was niet best, dus we kijken nu al uit naar het nieuwe jaar", zegt Antes.