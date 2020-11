Marleen Sijbers beëdigd als nieuwe burgemeester van Tholen

"Zeeuws praten is lastig, maar wees gewaarschuwd: ik versta het wel goed", aldus de uit Venray afkomstige nieuwe burgemeester. Sijbers haar man komt namelijk uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze stelde zich vanavond voor aan haar nieuwe gemeenteraad, nadat ze de ambtsketting kreeg overhandigd. "Voor jullie staat een blij mens, een dankbaar persoon. Ik hou van werken, maar ook van paardrijden, wandelen en koken."

Heel onbekend is Zeeland dus niet. Maar wel op politiek vlak. Eerder was Sijbers wethouder in de gemeente Neerijnen in Gelderland. De afgelopen tien jaar was ze burgemeester in de Noord-Brabantse gemeente Sint Anthonis. De eerste dagen in de voor haar nieuwe provincie zijn haar goed bevallen. "Ik ben heel erg onder de indruk van de gastvrijheid, maar ook van de professionele ondersteuning die ik krijg. Het warme welkom, de openheid en ook de wijze waarop mensen die ik nog nooit gesproken heb via social media, telefoontjes en berichtjes mij gewoon feliciteren en geluk wensen. Wat dat betreft heel erg onder de indruk."

Voorganger Ger van de Velde

Haar voorganger Ger van de Velde heeft haar niet zozeer tips meegegeven, maar wel het gevoel van vertrouwen. "Ik heb een goede overdracht gehad. Het hele mooie van Ger was dat ze mij de vrijheid geeft om te zijn wie ik ben. En ook om mijn eigen weg te kunnen vinden. Dat geeft mij een gevoel van vertrouwen. Dus niet echt een tip, maar wel een advies van haar dat ze mij gewoon de ruimte geeft."

