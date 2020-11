Goedemorgen! Versoepeling, sobere Sinterklaas en burgemeester

Want komende nacht worden de extra coronamaatregelen die twee weken geleden van kracht werden versoepeld. Blijdschap zal er daarom zijn bij de musea, theaters, zwembaden, buurthuizen, dierentuinen en bioscopen. Het kabinet houdt de coronacijfers natuurlijk nog scherp in de gaten.

Eigenaar Jeroen Antes van Berkenhof Tropical Zoo bij Kwadendamme zat nog een beetje in spanning maar rekende er wel op dat zijn dierentuin weer open kan gaan. "Tot nu toe kwamen alle voorspellingen en uitgelekte maatregelen uit, maar je wilt het toch zelf nog even horen", zegt Antes. "Gelukkig mogen we weer open en bezoekers verwelkomen."

Sinterklaas komt naar Zeeland (foto: OZ)

Sinterklaasvieringen zullen dit jaar zeer sober worden. Dat is voor veel huishoudens een teleurstelling. Huishoudens mogen per dag maximaal drie mensen ontvangen. Rutte zegt hierover: "Met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd - en bij voorkeur alleen - zijn inkopen te doen. Waar mogelijk lokaal of anders online."

Omroep Zeeland helpt daarbij. De goedheiligman komt vandaag tussen van 13.30 tot 14.00 uur naar Omroep Zeeland om vragen van kinderen te beantwoorden. Deze bijzondere gebeurtenis kunnen de kinderen en familie volgen via onze website en de Facebook-pagina van Omroep Zeeland.

Mooie wolken boven de Philipsdam (foto: Abra van Vossen, Tholen)

Minder hard of niet op de Philipsdam?

Er is onenigheid over het verlagen van de snelheid op de Philipsdam (N257). De provincie wil dat graag, maar de gemeente Tholen ziet het niet zitten. De weg moet gerenoveerd worden en daar hoort verlaging van de snelheid bij vindt de provincie. Wethouder Corniel van Leeuwen wil nader overleg. "Wij zijn er niet van overtuigd dat de snelheid omlaag moet met die aanpassingen."

Nog meer Tholen: deze gemeente heeft een nieuwe burgemeester: Marleen Sijbers werd gisteren beëdigd tijdens een buitengewone raadsvergadering. Sijbers is de opvolger van Ger van de Velde.

Hoge golven (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Het weer

Nog enkele wolkenvelden zijn er vanochtend, maar die trekken weg en er zal vrij veel zon komen. Vanmiddag gaat die zon gepaard met wat hoge bewolking, vanavond neemt de bewolking toe en in de loop van de avond is er kans op regen. De maximumtemperatuur is dertien tot vijftien graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig, uit zuid tot zuidwest.