De enige roeifietsbouwer in Nederland stopt en gaat het water op

Het is een project dat Thijs al jaren in zijn hoofd heeft, maar nu eindelijk wil uitvoeren. "Nu kan ik de helft van mijn tijd spenderen aan het bouwen van de rowfoil. Als ik zou doorgaan met de roeifietsen dan kan ik over tien jaar nog niet met pensioen, omdat ik mijn andere ideeën dan niet heb kunnen uitvoeren", verklaart Thijs zijn besluit.

Stoppen op het hoogtepunt

Hij stopt op zijn hoogtepunt want er is nog veel vraag naar roeifietsen. "De business is ontzettend gegroeid en zestig procent van de productie gaat naar het buitenland. Er is zeker een potentiële markt voor de roeifiets, maar niemand investeert er genoeg geld in om er massaproductie van te maken. Ik ook niet, want ik ben een ontwerper, geen zakenman", zegt Thijs.

Wie het stokje overneemt is dan ook de grote vraag: "Mijn klanten maken zich daar zorgen over. Ik heb wel iemand op het oog, maar of die het gaat doen weet ik niet. Vandaar dat ik daar nog niet veel over kan zeggen."

Roeifietsbouwer Derk Thijs in zijn werkplaats (foto: Omroep Zeeland)

De liefde voor de roeifiets begon in 1986 toen Thijs zijn eerste rondje op zijn eigen gemaakte model reed. "In het begin werd je een beetje minderwaardig aangekeken door racefietsers, maar zodra ik ze inhaalde kregen ze al snel respect."

De eerste roeifiets smaakte naar meer en dus begon Thijs zich er verder in te ontwikkelen. Over de eerste fiets deed hij een half jaar. Toen hij in 1998 onderdelen bestelde in China en Taiwan, ging de productie flink omhoog en kon hij zo'n vijftig tot honderd roeifietsen per jaar maken.

Rowfoil

Thijs is al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van zijn rowfoil, een surfboard die aangedreven wordt door een roeibeweging. Die roeibeweging zet een soort walvisstaart in beweging, waardoor je, als je genoeg vaart hebt, over het water vliegt. "Het watervoertuig heeft geen propeller en je roeit vooruit in plaats van achteruit", vertelt Thijs trots. Hij hoopt over een jaar te kunnen varen in het prototype.

Ondertussen laat Thijs de roeifiets niet in de steek. "Mensen die een roeifiets hebben kunnen bij mij terecht voor onderhoud en ik blijf zelf ook roeifietsen. Ik vind het een prachtige sport."