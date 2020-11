Kerstconcerten nog tijdens persconferentie coronamaatregelen aangekondigd

De kerstconcerten zijn in de Nieuwe Kerk in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de concerten al gepland waren en de artiesten en de kerk al onder voorbehoud vastgelegd. Zaterdag 19 december is het zover. Dan geeft Take Five een middag- en avondconcert met een operatintje van de Nederlandse Pavarotti, Peter Weeda en Iryna Zhynkina, want opera staat bij de stichting hoog in het vaandel.

Door de coronamaatregelen die nog wel gelden kunnen er per concert maximaal dertig bezoekers in de kerk. "Vandaar ook dat we twee keer de zaal mochten huren tegen een gereduceerd tarief", aldus stichtingsvoorzitter Martin de Jong. En die geste is zeer welkom, want "niet alleen cultureel, ook financieel was 2020 een zwaar jaar", aldus De Jong.

De twee kerstconcerten zijn de enige twee concerten van de stichting die dit jaar gehouden worden. Alle andere zeventien concerten moesten door de coronacrisis worden afgelast. Voor volgend jaar heeft de stichting elf concerten, binnen en buiten op de agenda staan.