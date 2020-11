Rechtszaak tegen vrouw die dochters seksueel zou hebben laten misbruiken stilgelegd, advocaat wraakt rechtbank

Veel van het seksueel misbruik vond plaats in de garage van de mannelijke verdachte (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen vrijdag was de eerste dag van de rechtszaak tegen een man uit Aardenburg en de vrouw uit Terneuzen. Zij worden verdacht van kindermisbruik, verkrachting en uitbuiting. Rond het middaguur werd de vrouw onwel en vertrok uit de rechtszaal.

Camerabeelden opgevraagd

De raadsvrouw van de verdachte heeft onderzoekswensen ingediend over de onwelwording van afgelopen vrijdag. Zo wil ze camerabeelden van het cellencomplex zien waar de vrouw onwel werd en een medisch onderzoek. Die verzoeken werden door de rechtbank afgewezen.

Toen de rechtszaak iets na 10.00 uur startte, was de stoel van de verdachte leeg. De vrouw is nog wel vervoerd naar de rechtbank van Middelburg vanuit de gevangenis in Scheveningen. Toen duidelijk werd dat de zaak niet inhoudelijk behandeld kon worden, is ze halverwege teruggebracht.

De zaak gaat 5 januari om 13.30 uur verder. Dan zullen de onderzoekswensen van de advocaat behandeld worden. Het is nog niet bekend of de drie rechters dezelfde zijn als vandaag. De wrakingskamer, bestaande uit drie ervaren rechters, beslist binnen twee weken of een rechter partijdig is.

Het stel staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. De vrouw zou niet alleen op de hoogte zijn geweest, maar ook actief meegewerkt hebben aan het misbruik, zo blijkt uit de vele onderschepte chatgesprekken tussen de twee. De 47-jarige vriend van de Terneuzense hoorde maandag in dezelfde zaak zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Die gesprekken zijn shockerend. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: "Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters." Hij antwoordt daarop: "Ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

Pleegmoeder

Ook zou uit de chatgesprekken blijken dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hun thuis met als doel seksueel misbruik. Bovendien probeerde de vrouw pleegmoeder te worden. Ook met het doel het seksueel misbruik van haar vriend verder te faciliteren.

De mannelijke verdachte heeft in verhoren bekend dat hij seks heeft gehad met zijn stiefdochters en dat hij één van hen meenam naar parenclubs en parkeerplaatsen om seks te hebben met andere mannen.

De oudste dochter was acht jaar oud toen het misbruik begon, haar zusje was tien. De meisjes werden gedrogeerd met slaappillen en ghb. Ook drie vriendinnetjes van de zusjes zouden slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door de man.

Ga mijn best doen

In de rechtbank hield hij de man uit Aardenburg zijn kaken stijf op elkaar. Hij maakte nog wel gebruik van het laatste woord waar een verdachte recht op heeft: "Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Ik besef dat ik een persoonlijkheidsprobleem heb. Ik ga mijn best doen."

Rechtbanktekening van de man uit Aardenburg die vandaag voor de rechter staat. (foto: ANP)

De vrouw was op de eerste zittingsdag, afgelopen vrijdag, spraakzamer. Ze zei dat ze uiteindelijk wel wist dat er iets misging, maar dat ze niet bij machte was om het tegen te gaan. Toen ze geconfronteerd werd met in beslag genomen chatgesprekken tussen haar en de mannelijke verdachte, waaruit bleek dat ze niet alleen op de hoogte was, maar ook meewerkte aan het misbruik, viel ze stil: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen."

