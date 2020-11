Vrachtwagenchauffeur die vrouw te hulp schoot mishandeld

(foto: Omroep Zeeland )

De 53-jarige vrachtwagenchauffeur was in de Absdaalseweg in Hulst gestopt om een vrouw te helpen. Ze verklaarde hulp nodig te hebben vanwege onenigheid in de relationele sfeer.

De chauffeur liet haar instappen om haar naar een veilige plek te brengen. De verdachte reed vervolgens met zijn auto in op de vrachtwagen, mishandelde de vrachtwagenchauffeur en reed met de vrouw weg.

Tijdens het onderzoek troffen agenten de auto met de man en vrouw aan in de Rietstraat. De man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling van de vrachtwagenchauffeur. Ook wordt onderzocht of hij onder invloed was. Het slachtoffer raakte gewond en kreeg medische hulp.