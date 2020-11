Godfried Roemeratoe in quarantaine na positieve test ploeggenoot

Godfried Roemeratoe speelde dit seizoen tot nu toe elk duel voor FC Twente (foto: Omroep Zeeland)

Queensy Menig testte positief op het coronavirus. De club meldt dat de spits geen klachten heeft, maar wel direct in isolatie is gegaan. Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat Roemeratoe in de directe omgeving van Menig is geweest.

Komende zondag speelt FC Twente tegen PSV. Het is nog niet duidelijk of Roemeratoe die wedstrijd mist. Verwacht wordt dat trainer Ron Jans meer duidelijkheid geeft op de persconferentie in aanloop naar dat duel.

Roemeratoe speelde tot nu toe elke Eredivisiewedstrijd voor FC Twente. Jans ziet dat Roemeratoe een belangrijk aandeel heeft in de goede reeks van FC Twente, dat op dit moment vijfde staat in de Eredivisie. Het goede spel van Roemeratoe viel ook de bondscoach van Jong Oranje op, het leverde hem een plek in de voorselectie op.

