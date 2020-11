'Wij praten direct met de jongere, niet over de jongere'

Laagdrempelige therapeutische hulp

TEJO, oftewel therapeuten voor jongeren, biedt jongeren toegang tot laagdrempelige therapeutische hulp, zonder verwijzing, zonder toestemming van de ouders, anoniem, gratis en op het moment dat zij er behoefte aan hebben. Deze hulpverlening wordt gegeven door professionele therapeuten die allemaal op vrijwillige basis betrokken zijn bij TEJO. Ze worden ondersteund door een team van vrijwilligers.

Het TEJO-huis straalt volgens De Pundert warmte en rust uit en oogt als een echte woonkamer waar je je als jongere meteen thuis voelt. "Dat is ook een bewuste keuze. Jongeren moeten zich meteen veilig kunnen voelen en niet het idee hebben dat ze in een steriele wachtkamer van de dokter zitten te wachten op een afspraak."

Vrijwilligers zijn waardevol

De vrijwilligers spelen hierbij ook een belangrijke rol. "Wanneer een jongere hier voor het eerst binnenkomt, worden ze ontvangen door een gastvrouw/heer die ervoor zorgt dat de jongere zich op zijn of haar gemak voelt. De jongere krijgt wat te drinken of eten aangeboden en ze kletsen wat met elkaar. De vrijwilliger is eigenlijk een verlengstuk van de therapeut en is net zo waardevol. We werken als een team."

De jongeren zijn de ervaringsdeskundigen, zij weten wat ze nodig hebben." Marja de Pundert, initiatiefnemet TEJO-huis in Goes

Er is volgens De Pundert een groot verschil met de reguliere hulpverlening voor jongeren. "Je krijgt bij TEJO hulp, die normaal gesproken boven in de keten van zorg zit, meteen achter de deur. En dat kunnen wij doen omdat er mensen zijn die zich maatschappelijk betrokken voelen bij dit initiatief om bijvoorbeeld de wachtlijsten korter te maken, zodat jongeren eerder geholpen worden door professionele hulpverleners die niet over de jongere praten, maar in eerste instantie mét de jongere. En samen wordt er dan gekeken hoe we diegene verder kunnen helpen en wat er het beste bij hem of haar past."

Reguliere zorg

De Pundert wil overigens benadrukken dat er op zich niets mis is met de reguliere zorg. "Maar als we met elkaar in de samenleving constateren dat er een probleem ontstaat, doordat de zorg niet meer geleverd kan worden aan jongeren die dat echt nodig hebben, dan is het fijn dat iemand een extra handje toesteekt. En dat we op deze manier de zorg beter kunnen verdelen, zodat het ook betaalbaar blijft."

Marja de Pundert nam het initiatief voor het TEJO-huis in Goes (foto: Gemeente Goes)

TEJO is tien jaar geleden in België opgericht door Ingrid De Jonghe en is inmiddels een groot succes. Er zijn al veertien TEJO-huizen in diverse steden in Vlaanderen, waar zo'n 500 vrijwilligers werkzaam zijn. De Pundert was vrijwilliger bij het TEJO-huis in Brasschaat en had het idee dat dit concept ook in Nederland succesvol kon zijn. "En dat blijkt dus ook zo te zijn", aldus De Pundert.

De Pundert: "We merken dat TEJO vernieuwend is en anders tegen het verlenen van hulp aankijkt. We hebben een andere 'mindset'. De jongeren zijn de ervaringsdeskundigen, zij weten wat ze nodig hebben. En wij moeten daar naar luisteren en op anticiperen."

Gesprekken voeren

De pilot in Goes wordt volgend voorjaar afgerond, maar zowel de organisatie als de gemeente zijn enthousiast over het project. "Het is een initiatief dat vooralsnog goed bevalt", zegt wethouder Joost de Goffau. "We vinden het als gemeente namelijk erg belangrijk dat problemen bij jongeren vroeg worden gesignaleerd en daar is het TEJO-huis een goed instrument voor. We krijgen ook positieve reacties. Als gemeente willen we het ook op de lange termijn blijven ondersteunen."

Jongeren met problemen kunnen terecht bij het TEJO-huis in Goes (foto: Stichting TEJO)

Er worden inmiddels al gesprekken gevoerd met een aantal gemeenten in Zeeland om te kijken of het een vervolg kan krijgen en wellicht zelfs uitgebreid kan worden. De Pundert: "De gemeente Middelburg en Terneuzen zijn al op bezoek geweest en ook Schouwen-Duiveland is enthousiast. En natuurlijk zijn we erg blij met de steun van de gemeente Goes en de andere gemeenten binnen de Oosterschelderegio.