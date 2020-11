LIVE: Kijk mee naar de meet & greet met Sinterklaas

"Mag ik een keertje mee als hulppiet? Waar woont u eigenlijk in Spanje? En hoeveel Pieten zijn er eigenlijk?", zomaar een greep uit de vragen die binnen gekomen zijn. En als je wilt weten of Sinterklaas overal antwoord op heeft, dan moet je even kijken. Volgende week is Sinterklaas weer in de studio. Sint komt dan alleen een uurtje later om 14.30 uur. Als jij dan ook wat wil vragen of vertellen, meld je dan even aan, via www.omroepzeeland.nl/sint. Je kan ook een filmpje maken van je vraag of van je truc en dat uploaden. Dan laat presentator Michiel van der Velde het filmpje aan Sinterklaas zien.

Sinterklaas komt naar Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Sinterklaas heeft ook al heel wat meegemaakt sinds hij in Nederland is. Boeven hebben geprobeerd zijn grote boek te stelen en Sinterklaas heeft de politie ingeschakeld om de achtervolging in te zetten! Hoe dat afloopt zie je ook in deze uitzending.