GGD houdt duizenden testen per week over: 'Laat je testen, ook bij heel milde klachten'

Het baart de GGD zorgen dat het aantal testen in Zeeland de afgelopen twee weken is afgenomen, van meer dan vijfduizend per week eind oktober naar 4.674 vorige week, terwijl de capaciteit veel hoger ligt. "Mensen laten zich misschien alleen testen als ze echt ziek zijn", zegt epidemioloog Carolien Koop van de GGD, "Maar testen bij milde klachten is ook belangrijk."

Intussen schaalt de GGD de testcapaciteit elke week verder op. Er kunnen nu 1.730 testen per dag worden verwerkt. Het aantal testen per dag schommelt nu rond de 900. Dat betekent dat er per dag 800 testen over zijn. De GGD Zeeland schaalt nog verder op: eind december moeten er tweeduizend keer per dag getest worden.

Uitslag dezelfde dag

Inmiddels is de doorlooptijd van de testen nog niet zo snel geweest. De meeste mensen krijgen de uitslag nog dezelfde dag. Epidemioloog Carolien Koop: "Misschien denken mensen nog: 'Ik wacht nog even met testen, ik heb maar milde klachten en het duurt allemaal zo lang.' Maar dat is niet meer zo."

Landelijk dalen de besmettingscijfers sneller dan in Zeeland. "Het is erg jammer dat het hier langzamer gaat', zegt Koop, "Als we iets meer ons best doen, zijn we er weer sneller uit."

Veel virus in Zeeuws-Vlaanderen

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn veel besmettingen. "Er gaat daar veel virus rond", aldus Koop. Er zijn weinig grote besmettingsclusters en heel veel kleine clusters. "Dat duidt erop dat het virus daar wijdverspreid is." Vooral in Terneuzen zijn veel besmettingen. Vorige week een recordaantal van 146.

De GGD ziet clusters op plaatsen waar mensen samenkomen. Koop: "Zoals een sportschool of een winkel." Op scholen worden weinig clusters geconstateerd, wel hier en daar een enkele besmetting. "Hoe jonger mensen zijn, hoe minder overdracht van het virus, dat is het typische aan dit virus."

