Beschilderde gezichten? 'Dat deed Dragonfly veel eerder dan Kiss'

De beschilderde gezichten van de bandleden gaven Dragonfly mythische allure (foto: Peter Sijnke)

Met de band Dragonfly had Zeeland volgens Kuipers een prima vertegenwoordiger voor de periode die eind jaren zestig aanbrak. Volgens Kuipers was er voor het eerst sprake van een echte tegencultuur, tegen de maatschappelijke ordening. "Er was echt iets veranderd in Zeeland. En daarom is deze tijd ook zo belangrijk geweest, vind ik," aldus Kuipers in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

De psychedelische rockmuziek was daar muzikaal gezien een uiting van. Het maakte Dragonfly de eerste Zeeuwse band die landelijk bekendheid kreeg, mede te danken aan de beschilderde gezichten. "Dat deed Dragonfly al veel eerder dan Kiss", zegt Kuipers.

Pink Floyd in Zeeland

De band speelde als een soort voorprogramma van Pink Floyd in februari 1968 in Terneuzen en Vlissingen. "Pink Floyd was toen nog niet zo bekend. Sjaak Hubrechtse schreef in Hitweek dat hij Dragonfly zelfs beter vond. En dat was echt serieus, daar zat weinig chauvinisme bij."

Maar behalve Dragonfly was in Zeeland met name ook De Beuk in Middelburg belangrijk als voedingsbodem voor de subcultuur waarvan de psychedelische muziek een uiting was. "En snel daarna ook de Piek in Vlissingen. En in de Schouwburg gebeurde toen ook van alles."

Jan Kuipers over de Zeeuwse popgeschiedenis

Dragonfly maakte daar niet lang deel van uit. Twee singles bracht de band uit: Celestial dreams (1967) en een jaar later Celestial empire. De eerste werd een hitje de tweede bracht het niet verder dan de Tipparade. En weer een jaar later klapte de band (door meningsverschillen en financiële perikelen) uit elkaar. "Net als bij Jan Blok in de jaren daarvoor maakte ook Dragonfly het net niet. De muzikanten gingen door, maar met de band was het na twee jaar gebeurd."

Kuipers bleef daarna de psychedelica nauw volgen. En ook een vaste bezoeker van festivals die in de jaren zeventig in opkomst kwamen. Met als Zeeuwse voorlopers Music in The Parc in Middelburg en Exploding Head Festival in Vlissingen. Bij het ontstaan van de punk in de tweede helft van de jaren zeventig haakte hij af, maar muziekliefhebber is hij nog steeds.

