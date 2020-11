ChristenUnie wil tolvrije Westerscheldetunnel

Auto rijdt door de Westerscheldetunnel (foto: Huib Boogert, Goes)

"Het is onwenselijk dat bewoners van Zeeuws-Vlaanderen, zonder alternatieve, tolvrije route, moeten betalen om zich naar Zuid-Beveland en de rest van Nederland te begeven en vice versa", laat de partij weten.

'Stapje verder'

Kamerlid Stieneke van der Graaf vindt de tol voor de Westerscheldetunnel een grote last voor Zeeuwen, maar ook voor de rest van Nederland. De ChristenUnie ondersteunt een motie van CDA en D66 om onderzoek te doen naar de sociaal-economische effecten van het afschaffen van de tol. Van der Graaf zegt nog een stapje verder te gaan: "We roepen de minister op om te onderzoeken hoe de tolheffing bij de Westerscheldetunnel kan worden opgeheven."

De ChristenUnie is niet de enige partij die zich druk maakt over een tolvrije Westerscheldetunnel. De PvdA dient een voorstel in om volgend jaar, het hele jaar, de Westerscheldetunnel tolvrij te makken. In juli heeft de Tweede Kamer nog een voorstel verworpen om de tol te schrappen als onderdeel van het compensatiepakket voor het mislopen van de Marinierskazerne.

Begroting

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanmiddag in de Tweede Kamer werd over de Westerscheldetunnel gesproken. Niet alleen de ChristenUnie en PvdA pleitten daar voor een tolvrije tunnel, ook de SP, SGP en Forum voor Democratie willen dat de tunnel (op termijn) gratis wordt. De partijen gaan met elkaar in gesprek over de manier waarop dit gefinancierd moet worden. Morgen om 17.00 uur gaat het debat verder.