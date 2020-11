'Ik kan het elke jongere die ergens mee zit aanraden'

Sinds ruim twee jaar kunnen jongeren tussen de 10 en 20 jaar oud met een probleem bij het TEJO-huis in Goes terecht. Het is het eerste TEJO-huis van Nederland. TEJO, oftewel therapeuten voor jongeren, is een stichting die zo'n tien jaar geleden in België is opgericht. Professionele therapeuten en vrijwilligers zetten zich in om jongeren direct te helpen zonder verwijzing en zonder kosten.

Ik wilde gewoon praten

Een half jaar na het overlijden van haar vriendin kreeg Isis pas emotionele problemen. "Maar ik wilde niet met een psycholoog praten of de plek van iemand anders innemen in de reguliere zorg. Ik was niet depressief en had geen stoornis of disorder. Ik voelde me gewoon heel naar, omdat mijn vriendin haar eigen leven heeft beëindigd. Ik wilde dus gewoon met iemand praten die niet tot mijn familie en vriendenkring behoorde en daar was TEJO echt perfect voor."

Ik heb bij TEJO lessen geleerd waar ik mijn hele leven wat aan heb en op kan terugvallen." Isis - jongere

Isis had voor ze zelf in aanraking met TEJO kwam, nog nooit van de instantie gehoord. "Maar zodra ik hoorde dat het om professionals ging die op vrijwillige basis jongeren helpen zonder diagnoses en trajecten, raakte ik wel meteen enthousiast. En was ik blij dat ik er ook direct terecht kon."

Warm welkom

Toen ze de eerste keer binnenkwam, voelde ze zich meteen welkom. "Ik werd heel liefdevol ontvangen door een vrijwilliger. Die vroeg meteen of ik wat wilde drinken. Ik voelde me direct thuis. Dat komt denk ik ook door het interieur en de aankleding. Je hebt namelijk echt het idee dat je in een woonkamer bent."

Isis voelde zich ook serieus genomen, omdat ze zelf mocht bepalen of haar ouders aan het gesprek zouden deelnemen. "Daaruit blijkt dat de jongere volledig centraal staat", aldus Isis.

Isis heeft een gesprek met een therapeut (foto: Omroep Zeeland)

Isis heeft een half jaar gebruik gemaakt van de hulp van TEJO en daar is ze ontzettend blij mee. "Ik heb bij TEJO lessen geleerd waar ik mijn hele leven wat aan heb en op kan terugvallen." Ze kan het dan ook elke jongere in Zeeland die ergens mee zit aanraden. "Ik denk dat er zoveel jongeren zijn die aan het puberen zijn, last hebben van hormonen of allerlei veranderingen in hun omgeving. Die het fijn zouden vinden om eens met iemand te praten."

"Je hebt misschien niet altijd het gevoel dat je er recht op hebt om over je problemen te praten, maar dat heb je wel. Daar kan TEJO je bij helpen."