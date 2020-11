Zeeuwse coronacijfers schommelen sterk per dag

(foto: Omroep Zeeland)

Er is één ziekenhuisopname geregistreerd, van een Terneuzenaar. Er zijn geen sterfgevallen gemeld. Gisteren nog bleken er op één dag zeven coronasterfgevallen in Zeeland te zijn geregistreerd.

Storing

Het RIVM meldt vandaag dat er een technische storing is geweest bij de GGD'en dat er daarom circa duizend besmettingen in het hele land nog niet zijn gemeld. Als die storing ook in Zeeland is geweest, zou het om hooguit enkele tientallen extra Zeeuwse besmettingen kunnen gaan.

In de tellingen van het laatste etmaal springen alleen Terneuzen (25 nieuwe besmettingen) en Tholen (15 nieuwe besmettingen) er sterk uit. Onderstaande tabel laat de etmaaltellingen (van 10.00 uur tot 10.00 uur) zien.

Per gemeente

Gemeente zo 15 nov ma 16 nov di 17 nov wo 18 nov Borsele 3 4 3 6 Goes 8 9 7 7 Hulst 12 12 4 9 Kapelle 1 0 0 3 Middelburg 2 5 4 6 Noord-Beveland 1 0 1 0 Reimerswaal 2 1 6 5 Schouwen-Duiveland 5 8 4 7 Sluis 5 20 5 3 Terneuzen 20 25 10 25 Tholen 7 14 8 15 Veere 5 3 1 2 Vlissingen 3 5 10 6 Totaal Zeeland 74 106 63 94

Bekijk in onderstaande grafiek hoe de 'voortschrijdende week' in de Zeeuwse regio's er op dit moment uit ziet. Per dag zijn de totalen van de afgelopen zeven bij elkaar opgeteld, om een eventuele trend te kunnen laten zien.

In Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) gaat deze zevendagenlijn sinds vorige week donderdag omhoog.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners. Zeeuws-Vlaanderen zit nog altijd boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Langzaam maar zeker

Verder is te zien dat door het hoge aantal nieuwe besmettingen in Tholen de regio Noord-Zeeland ook langzaam maar zeker naar de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' klimt. Daarvoor moeten er in een week tijd 250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden.

Het Zeeuwse gemiddelde is nu al enige tijd vrij stabiel boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig', 150 besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd. Walcheren en de Bevelanden zitten stabiel tussen de drempelwaardes voor de risiconiveaus 'ernstig' en 'zorgelijk' in.

Versoepelen van coronamaatregelen

Het kabinet heeft aangekondigd dat voor het verregaand versoepelen van de coronamaatregelen de aantallen nieuwe besmettingen tot onder de drempelwaarde voor 'zorgelijk' moeten dalen. Eerder werd daarvoor als doelwaarde 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd genoemd.