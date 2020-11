Marie-Paule wint prestigieuze wijnprijs in Hongkong

Marie-Paule Herman (midden) wint prijs (foto: Marie-Paule Herman)

Ze won een China's wine list of the year award voor één van de restaurants waar ze werkt. "Een mooi opstekertje voor het team om weer door te gaan. Voor iedereen is het een moeilijk jaar geweest. Over twee weken gaan we alweer de laatste maand van het jaar in. Dan is dit echt heel leuk."

Drie glazen

Herman schreef zich in mei voor de competitie in. Er wordt dan gekeken naar de wijn- en menukaart en hoe de combinaties tussen wijnen en gerechten worden gemaakt. "Zoveel maanden later kregen we dan eindelijk reactie. Je kan een, twee of drie glazen als beoordeling krijgen. Drie is het beste en die beoordeling hebben wij gekregen!"

Marie-Paule wint award

Ze kreeg naast de award ook een uitgebreide review van mensen die er 'echt verstand van hebben'. "Ze schreven over onder meer dat onze internationale wijnkaart er super uitziet."

Het was de tweede prijs die Herman in één week tijd kreeg. Vrijdag ontving ze al een lokale award voor haar verdiensten als sommelier.

Maatregelen aangescherpt

In Hongkong zijn de coronamaatregelen weer wat aangescherpt, omdat er drie nieuwe besmettingen in de regio zijn. Zo mogen er geen zes, maar vier mensen aan één tafel zitten in de restaurants. En moet de horeca om 00.00 uur dicht.