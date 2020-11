Minder landbouwbedrijven in Zeeland, maar ze worden wel steeds groter

In 2009 telde Zeeland 3.226 landbouwbedrijven, in 2019 waren dat er nog 2.807, een afname van dertien procent. Landelijk daalde het aantal landbouwbedrijven in die periode veel meer. In 2009 waren er 73.008 landbouwbedrijven in Nederland, in 2009 waren dit er nog 53.233, een afname van 27 procent.

Groter geworden

De bedrijven die over zijn gebleven zijn gemiddeld wel groter geworden. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte was in 2009 37,2 hectare in Zeeland. In 2019 was dit 42,6 hectare, een groei van 14,5 procent. Landelijk nam de gemiddelde bedrijfsgrootte toe van 26,3 naar 34,1 hectare, een groei van 29,9 procent.

Volgens Bram de Visser van agrarische coöperatie CZAV is deze trend al langer zichtbaar. "We zien dat steeds meer bedrijven samen gaan werken, of zelf uitbreiden" , zegt hij. "Door groter te groeien kunnen ze de kosten beter in de hand houden. En dat is een noodzaak om te kunnen overleven."

Michael Schippers uit Kamperland is met collega's uit de buurt een nieuw bedrijf begonnen, VOF Nieuw Campen. "Zo zijn we samen van 120 naar 350 hectare gegroeid", zegt hij. "Het heeft heel veel voordelen. Zo hadden we allemaal onze eigen wagens en apparatuur. Samen hebben we nu nieuwe spullen gekocht waarmee we veel meer kunnen doen."

Motiveert enorm

Volgens Schippers levert dit niet alleen financiële voordelen op. "We kunnen de kosten nu samen opbrengen en ook nieuwe investeringen doen we samen", zegt hij. Bovendien wijst hij erop dat het samenwerken voor hem heel motiverend is. "Eerst was ik steeds alleen aan het werk, en dan is het wel eens lastig om de rotklussen aan te pakken. Nu zetten we samen de schouders onder en is het zo gebeurd."