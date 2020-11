Goedemorgen! Vuistbijl van Neanderthaler, coronateststraat en Internationale Mannendag

Dit is het Zeeuwse nieuws van donderdag 19 november.

(foto: Omroep Zeeland)

De tienjarige Declan Corstens vond op het strand van Vlissingen een vuistbijl van een Neanderthaler. Door het opspuiten van de stranden kwam de bijl boven water. Volgens de oom van Declan, archeoloog Hans Jongepier, is de vuistbijl niet uniek maar is de vondst wel bijzonder te noemen.

Werken in een coronatestraat

Hoe is dat? Hilda Karaganjan is derdejaars student geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam en werkt sinds augustus bij de teststraat in Vlissingen. Ze twijfelde geen moment om daar aan de slag te gaan: "Ik wil wat voor de mensen betekenen."

Hilda Karaganjan werkt bij een coronateststraat (foto: Omroep Zeeland)

Heel druk heeft Karaganjan het momenteel niet. De GGD Zeeland roept namelijk op om je te laten testen, ook bij heel milde klachten. De testcapaciteit is zo hoog, dat er duizenden testen per week extra afgenomen kunnen worden, maar die worden nu niet benut.

Internationale Mannendag

Tot slot is het 19 november en dus Internationale Mannendag. Op deze dag wordt stilgestaan bij de emancipatie van de man. Dat is volgens de initiatiefnemers van de Zeeuwse Mannendag erg belangrijk, zij hebben daarom een enquête gehouden over de rolpatronen en vertellen hier vanmiddag over in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Strand en de boulevard van Vlissingen (foto: Carlos Eckardt)

Het weer

Het is een echte herfstdag vandaag: guur met een harde wind uit het westen. De zon schijnt af en toe wel, maar er zijn ook buien, soms met hagel en windstoten van 75 kilometer per uur. In de middag neemt de wind iets af in kracht. Het wordt 11 graden.