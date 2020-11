Onderzoek naar mogelijke fraude bij Dethon

Werken bij de Dethon in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De bonden willen niet zeggen wie de fraude heeft gepleegd en hoeveel er gefraudeerd is, behalve dat het lijkt te gaan om 'aanzienlijke bedragen'. De vermeende fraude speelt zich niet organisatiebreed af, maar er zou sprake zijn van 'persoonlijk handelen'. Met andere woorden: een of meerdere medewerkers zou bezig zijn z'n eigen zakken te vullen. De bonden dringen daarom al sinds begin september aan om een onafhankelijk onderzoek.

Brief aan gemeente

"We hebben in september een brief gestuurd naar de wethouder en aangekaart wat de vermeende fraudekwestie is. Daar willen we afspraken over maken en dat is niet gelukt", zegt Marco Schipper van FNV. "We hebben een ultimatum gesteld met eisen en daar heeft de wethouder niet op gereageerd."

In een brief naar de bonden kondigt de gemeente Terneuzen aan dat Deloitte Forensic & Dispute Services onderzoek gaat doen naar de vermeende fraude. Een ongelukkige keuze, vinden de vakbonden. Deloitte is ook de huisaccountant van Dethon en moest in die hoedanigheid de afgelopen jaren de boeken juist controleren. De vakbonden vinden dat juist in een onderzoek als deze elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Onderzoeksvraag

Daarnaast zijn de bonden ongelukkig omdat zij niet betrokken worden bij het opstellen van de onderzoeksvraag voor de forensisch accountant. "Het past echter niet bij het karakter van dit vertrouwelijke interne onderzoek om inhoudelijke informatie met u te delen", schrijft de gemeente in de brief. Volgens Terneuzen is het aan hen om 'toe te zien op een effectieve vraagstelling die past bij de aangedragen signalen'. De gemeente laat de bonden weten dat zij er op kunnen vertrouwen dat 'het onderzoek op objectieve wijze gebeurt en dat wij nauwgezet toezien op een zorgvuldige uitvoering'.

Ten slotte willen de bonden weten hoe de veiligheid van de klokkenluiders binnen de organisatie wordt gewaarborgd. De gemeente geeft aan dat zij de procedure van de 'Regeling melding vermoeden misstanden' - de opvolger van de klokkenluidersregeling - zullen volgen, maar de bonden hebben onvoldoende vertrouwen in die procedure. Zij vrezen dat op deze manier geen enkele klokkenluider met de forensisch accountants zal willen praten.

Angstcultuur

Dethon kwam de laatste maanden vaker negatief in het nieuws. Vorige maand bood Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid namens de SP, het sociaal werkbedrijf al zwartboek aan over een angstcultuur binnen het bedrijf. Dethon heeft al een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar deze vermeende misstanden. Ook bood vakbond FNV een petitie aan van 131 werknemers waarin medewerkers die afgelopen zomer overuren hebben moeten maken, deze gemaakte uren terugvragen. Directeur Edwin van Berghen heeft in een reactie op het zwartboek wel al laten weten dat hij geen angstcultuur binnen het bedrijf ziet.

