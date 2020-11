Hans Everse uit Goes gaat Gastronomisch Gilde leiden

Kok Hans Everse (foto: Omroep Zeeland)

Hij was al bestuurslid van de club waar ruim 1.500 koks bij zijn aangesloten. Onder leiding van Everse wil het Gilde zich bezighouden met gezondheid en duurzaamheid van voeding en het interesseren van meer jongeren voor het vak van kok.

Jongeren enthousiast maken

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", zegt Everse in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "We moeten zorgen dat we jongeren enthousiast maken voor dit vak, er is een groot tekort aan mensen in de horeca. Als we zorgen dat mensen enthousiast raken, in opleiding gaan, dan willen we ze ook in onze club hebben zodat ze geïnspireerd raken, dat is een van de belangrijkste rollen van het gilde."

Everse stapt in een rumoerige tijd in, zegt hij ook zelf. "Alle zaken waar eten en drinken worden bereid hebben het zwaar, het is een uitdaging om de club bij elkaar te houden." Daarom doet de kok een oproep: "Ga in december naar het restaurant om de hoek en zorg dat je daar wat haalt, anders hebben zij niets te eten."

