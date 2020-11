Hilda staat in de coronateststraat: 'Het zit echt in mijn genen om mensen te helpen'

Ze is 21 jaar en komt doortastend over. De Middelburgse Hilda wist het al toen ze een kleine meid was. "Ik wilde altijd al dokter worden en mensen helpen", zegt ze als we haar vragen naar haar reden waarom ze in een teststraat werkt. "Ik mijn steentje bijdragen in deze crisissituatie."

Twee taken

In de teststraat heeft Hilda twee taken; de administratie en de test. Eerst moeten de mensen die zich komen laten testen, geregistreerd worden. Ze krijgen dan een sticker met een barcode die ze meenemen naar het testgedeelte. Tijdens het testen wordt met die sticker het buisje gekoppeld aan de persoon die getest wordt. "Het is gestructureerd werk en je herhaalt veel dezelfde handelingen", aldus Hilda.

Desondanks vindt ze de drie dagen per week dat ze in de teststraat werkt leuk. "Je ziet en spreekt zoveel verschillende mensen. Van jong tot oud, die variatie maakt het erg leuk."

bord corona teststraat met toegangsverbod voor onbebevoegden (foto: Omroep Zeeland)

Toch is er een tijd geweest dat teststraatmedewerkers minder prettige ervaringen hadden. Ook in Vlissingen. "Dan stonden mensen ineens van alles te filmen en werden dingen geroepen", zegt Hilda. "De politie was altijd snel ter plaatse. We voelen ons nu ook wel veilig, want er staan borden dat onbevoegden niet op het terrein mogen komen. We hebben nu eigenlijk geen problemen meer."

De medewerkers van de teststraat dragen beschermende kleding, handschoenen, mondkapjes, brillen en spatschermen. Hilda is niet bang om besmet te raken met het coronavirus. "Dan zou ik hier niet staan. Als je er voor kiest om in een teststraat testen af te nemen, dan ben je er niet bang voor."

Nooit getwijfeld

Zoals gemeld; de 21-jarige Middelburgse studeert geneeskunde in Rotterdam. Ze moet even nadenken als we haar vragen of ze ook in een teststraat zou werken als ze die studie niet had gevolgd, maar dan volgt toch een resoluut antwoord. "Het zit echt in mijn genen. Ook dan zou ik hier hebben gestaan."