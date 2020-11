Meer personen vragen een WW-uitkering aan

(foto: ANP)

In augustus en september nam het aantal aanvragen voor een WW-uitkering juist nog af in Zeeland. Het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering eind oktober was 2,3 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage ligt iets lager dan het landelijke cijfer, dat was 3 procent.

Als je de cijfers vergelijkt met vorig jaar is er wel een flinke stijging te zien. Ten opzichte van oktober 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in oktober dit jaar 23 procent hoger. Dat is ook hoger dan de landelijke toename van 19 procent.

Minder vacatures door corona

Vooral de vraag naar administratief personeel daalde, blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie is dat het gevolg van digitalisering en automatisering. In het tweede kwartaal van 2020 waren er 850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen, dat zijn er 18 procent minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens het UWV was de daling ook vóór 2020 te zien, maar door de coronacrisis is het aantal vacatures nu nog sterker gedaald.

