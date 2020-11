Coronapiek in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk te wijten aan vele besmettingen België

Ondanks coronamaatregelen enorm veel Belgen in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Een precieze verklaring heeft epidemioloog Carolien Koop niet. Maar het zou kunnen dat de hoge aantallen liggen aan het feit dat Zeeuws-Vlaanderen grenst aan België. Bij de zuiderburen zijn veel coronabesmettingen. "Er is verkeer tussen de België en Nederland en dat zou er mee te maken kunnen hebben."

De GGD ziet veel kleine clusters van besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen. "Dat duidt erop dat het virus daar wijdverspreid is", zei Koop woensdag tegen Omroep Zeeland. Vooral in Terneuzen zijn veel besmettingen. Eerder had de gemeente Sluis een uitschieter, dit kwam door een uitbraak na een groepsles in een sportschool in Breskens.

'Laat je testen'

De epidemioloog riep gisteren Zeeuwen op om meer gebruik te maken van de opgevoerde testcapaciteit. De GGD houdt duizenden testen per week over. "We roepen juist Zeeuws-Vlamingen op om zich te laten testen. Juist omdat het daar niet zo goed gaat."

Tijdens de eerste golf kwam Zeeuws-Vlaanderen juist goed de lockdown door. Dit zou te verklaren kunnen zijn omdat België toen de grenzen met Nederland sloot.

