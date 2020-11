Megaschepen met een Zeeuws tintje: OOS International brengt een ode aan thuis

Als je op dit moment China bezoekt, moet je vooraf 28 dagen in quarantaine, in een door de Chinese overheid aangewezen hotel. "Ik hoef niet uit te leggen hoe het er daar aan toe gaat. Eén van mijn medewerkers, van de hoofd nieuwbouw, is daar nu. Hij leeft op droge rijst", zegt Overdulve.

Overdulve had eigenlijk gepland om op zijn reusachtige werkschip mee te varen. "In het begin heb je kinderziektes en die wil je eruit hebben", zegt hij. Omdat er aan boord goed internet is, had hij zijn werk ook daar kunnen doen. "Ik heb een stille hoop dat ik over een paar maanden, als het tweede schip, de OOS Walcheren, klaar is wel meteen aan boord kan stappen."

Ook de binnenkant is zo Zeeuws mogelijk

De twee nieuwe werkschepen, samen goed voor honderden miljoenen euro's, zien er niet alleen aan de buitenkant Zeeuws uit, door hun naam en het Zeeuwse wapen op de zijkant, ook de inrichting is 'Zeeuws'. Normaal wordt aan de binnenkant van het schip niet zo veel aandacht besteed. Overdulve vond dat wel belangrijk. "Ik heb zelf vijftien jaar op zee gezeten. Een goede accommodatie en eten is het belangrijkst. Als je 'crew' gelukkig is, zie je dat terug in het werk", zegt hij.

De koffieruimte aan boord van het gigantische werkschip (foto: OOS International)

Voor die binnenkant nam hij speciaal een interieurontwerper in dienst. Het was aan Aster Witteman om de inrichting te bedenken voor ruim 400 hutten, sportruimtes, eetzalen en ontspanningsruimtes. "Van de kleuren van de deuren, tot de prullenbakjes op de kamer, tot bewegwijzering aan boord. De hele binnenkant was mijn klus, met als thema dus Zeeland."

'Dezelfde grauwe kleur'

Het werkschip heeft vier verdiepingen. Voor elke verdieping heeft Witteman zich laten inspireren door één van de Zeeuwse seizoenen. Ze zocht foto's van de jaargetijden bij elkaar en koos voor elke verdieping een ander kleurenpalet. "Ik ben op verschillende schepen geweest en alle lagen hadden dezelfde grauwe kleur. Je weet op een gegeven moment niet meer op welke verdieping je zit. Daar wilde ik wat aan veranderen", legt ze uit.

Leuntjen en Merien wijzen de weg aan boord (foto: OOS International)

Verder maakte ze de binnenkant Zeeuwser met foto's van fotograaf Ruden Riemens uit Middelburg en de bewegwijzering en kamernummers komen van de hand van cartoontekenaar van Leuntje en Merien, Jan Willem Hament uit Baarland. "Dat zijn nu al collectors items", lacht Witteman. "We hebben 27 verschillende nationaliteiten aan boord en ze vinden het zo grappig, dat ze nu al een paar keer zijn meegenomen."

De foto's van Ruden Riemens zijn terug te zien als fotobehang in verschillende ruimtes. "In de eetzaal zien ze bijvoorbeeld een foto van de oogst van graan en in de fitnessruimte foto's van een hardloper op het strand en surfers. Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk buitenfoto's te gebruiken, omdat veel ruimtes geen ramen hebben", legt ze uit.

'Iets lelijks maken kost net zo veel als iets moois'

Witteman hoort terug dat de huiselijkheid die ze heeft willen creëren wordt gewaardeerd. "Er is nu aandacht voor. Je kunt met meer aandacht, voor bijna evenveel geld, iets mooiers maken. Die mannen zitten toch vier weken op zee. Het is fijn dat je dan een beetje onshore, offshore hebt."

Volgens Overdulve is zijn interieurontwerper geslaagd voor de klus. "Het is echt niet omdat het ons platform is, maar het is echt wel de mooiste accommodatie die ik heb gezien."

De grootte van het schip ten opzichte van de Lange Jan in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De twee werkschepen worden gebruikt om oude olieplatforms op zee op te ruimen, oude oliegaten af te dichten en om onderstellen - die bijna even lang zijn als de Lange Jan in Middelburg - voor windmolens te installeren. "We ruimen dus oude troep op en zetten nieuwe dingen neer", zegt Overdulve. Beide schepen hebben twee kranen, goed om 4.400 ton (zo'n 5.000 auto's) op te tillen.

Heel Serooskerke zou aan boord kunnen

Op één werkschip kunnen maximaal 750 mensen aan boord. Naast de eetzalen zijn er ook een bioscoop een fitnessruimte en ontspanningsruimte. Voorlopig gaan die 'maar' gebruikt worden door 150 mensen. "Dat is genoeg voor het werk dat we gaan uitvoeren. Als ik zou willen zou ik straks op beide schepen wel alle inwoners van Serooskerke kwijt kunnen", lacht hij.

De werkschepen zijn ontworpen door eigen mensen in Zeeland, de bouw vond plaats in China. De keuze viel op China, omdat het daar veel goedkoper is, volgens Overdulve. "De kranen komen wel weer uit Nederland, en andere onderdelen komen bijvoorbeeld weer uit Noorwegen", zegt hij.

Plannen voor nóg groter schip al in de maak

Ondertussen zijn er ook alweer plannen voor een nog veel groter schip: de Zeelandia. Die zou hetzelfde werk als deze schepen moeten gaan doen. Alleen met nog zwaardere kranen en met nog meer ruimte voor werknemers.



Waar de OOS Serooskerke en OOS Walcheren straks naartoe varen, kan Overdulve nog niet bekend maken. "Het zal in ieder geval niet in de buurt van China zijn."

