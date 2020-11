Internationale mannendag broodnodig: 'Traditionele rolpatronen veranderen nauwelijks'

Rij urinoirs (foto: Pixabay)

Versluijs en Janse zien dat in Zeeland traditionele rolpatronen nauwelijks veranderen. "Je ziet toch terug dat mannen vaak werken en vrouwen thuis blijven om voor de kinderen te zorgen", zegt Versluijs. Dat zien de twee heren ook terug in de uitkomsten van een enquête die zij onder Zeeuwen hebben gehouden.

Meer bewustwording

Op internationale mannendag willen Versluijs en Janse meer bewustwording. "Mannen zijn eerder depressief, mannen plegen vaker zelfmoord, komen eerder in de gevangenis en leven minder lang", zegt Versluijs. De twee organisatoren zeggen dat het al helpt als mannen meer over problemen praten, want dat gebeurt nu te weinig. "Je creëert dan een soort stuwwal van problemen die uiteindelijk pas in de geestelijke gezondheidszorg geuit worden."

Voor de eerste editie van internationale mannendag moeten we terug naar 7 februari 1992. Toen werd het door Thomas Oaster ingewijd in Sydney. De daarop volgende edities in 1993 en 1994 waren een succes, maar in 1995 liep de animo voor het evenement terug en in de jaren daarna werd de mannendag niet meer gehouden. Tot in 1999 professor Jerome Teelucksingh uit Trinidad en Tobago de dag nieuw leven inblies. Hij koos er bovendien voor om de dag op 19 november te vieren, om de verjaardag van zijn vader te eren. Hij promoot internationale mannendag als een dag waarop alle problemen met mannen en jongens kunnen worden aangepakt. Sindsdien is deze internationale dag op steeds meer plekken opgepakt, inclusief deze Zeeuwse versie.

Op deze internationale dag wordt er over andere onderwerpen gesproken dan op internationale vrouwendag, beamen de beide heren. "Bij vrouwendag gaat het om emancipatie en de loonkloof. Bij mannen liggen de problemen op een heel ander vlak", zegt Janse.

'Motivatie is er niet'

"Mannen willen emanciperen, daar valt niet over te twisten, maar de mogelijkheden en omstandigheden zijn er vaak niet, daardoor is de motivatie er ook vaak niet", aldus Janse. "Stel je wil meer bij je kind zijn als hij of zij net geboren is. Ik ben 52 jaar en had twee dagen vrij na de geboorte van mijn kinderen, daarna moest ik gewoon weer aan het werk."

Versluijs verwacht volgende maand een kindje en merkt dat het inmiddels beter geregeld is voor vaders. Beide heren zien dat als vaders langer vrij zijn rond de geboorte van een kind dat ook een positief effect heeft voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

Minder mannen in onderwijs en zorg

Beide heren zien dat mannen ook veel voordelen hebben ten opzichte van vrouwen. Maar wat hen bijvoorbeeld wel opvalt is dat er minder mannen in het onderwijs en de zorg werken. En ook de zelfmoordcijfers onder mannen baren hen zorgen. "Je ziet dat er op een aantal thema's wat moet verbeteren."

Het plan was om vandaag een conferentie te organiseren. Die kon vanwege corona niet doorgaan. Versluijs en Janse schuiven die nu door naar volgend jaar.

