Lawine aan nieuwe Zeeuwse corona-registraties, met name in Terneuzen

Het lijkt een plotselinge lawine maar het is niet uitgesloten dat sommige cijfers eigenlijk van gisteren en eergisteren dateren. De GGD's in ons land hadden gisteren namelijk te maken met een computerstoring, waardoor niet alle gegevens werden doorgegeven aan het RIVM. Die ontbrekende data zijn vandaag alsnog meegenomen.

Mogelijk geen records

Landelijk leidde de storing tot zo'n duizend besmettingen die niet in de dagelijkse rapportage werden meegenomen. Hoeveel daarvan uit Zeeland kwamen, is niet bekend. Dat betekent dus ook dat de Zeeuwse 'records' (besmettingen en ziekenhuisopname) mogelijk helemaal geen records zijn. De cijfers van gisteren (94 besmettingen in totaal) waren dan te laag en die van vandaag zijn in dat geval te hoog.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen dat het RIVM registreerde in één dag tijd was tot nu toe 158, op 5 november. Daar zit de rapportage van vandaag met 181 besmettingen fors boven. Maar wanneer je het gemiddelde neemt van gisteren en vandaag kom je uit op bijna 138 besmettingen per dag. Dat ligt weliswaar onder het oude record, maar één ding staat vast: de laatste dagen zijn er erg veel nieuwe besmettingen in Zeeland.

De drie mensen die zijn overleden betroffen twee inwoners van Reimerswaal en één van Vlissingen. Bij de zestien Zeeuwse patiënten die met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis zijn opgenomen gaat het om inwoners van acht van de dertien Zeeuwse gemeenten. Uit Terneuzen, Middelburg en Hulst zijn ieder drie mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Uit Reimerswaal en Goes elk twee en uit Schouwen-Duiveland, Tholen en Vlissingen elk één.

Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft met 47 besmettingen opnieuw de hoogste positie in onze provincie. Dat was gisteren ook al het geval. Toen had Terneuzen ook de meeste nieuw geregistreerde besmettingen met 25 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Volgens de GGD Zeeland hebben de grote aantallen besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk iets te maken met het hoge aantal besmettingen in België en de vele contacten over en weer aan de grens.

Per gemeente

Gemeente ma 16 nov di 17 nov wo 18 nov do 19 nov Borsele 4 3 6 13 Goes 9 7 7 13 Hulst 12 4 9 16 Kapelle 0 0 3 1 Middelburg 5 4 6 13 Noord-Beveland 0 1 0 4 Reimerswaal 1 6 5 6 Schouwen-Duiveland 8 4 7 9 Sluis 20 5 3 25 Terneuzen 25 10 25 47 Tholen 14 8 15 21 Veere 3 1 2 6 Vlissingen 5 10 6 7 Totaal Zeeland 106 63 94 181

Bekijk hieronder het verloop van de coronapandemie in de vier Zeeuwse regio's met behulp van de zevendagenlijn, oftewel de voortschrijdende week. Voor iedere dag is het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen bij elkaar opgeteld, om te voorkomen dat je alleen naar fluctuaties van dag tot dag kijkt.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners. Daarin is te zien dat Zeeuws-Vlaanderen ook in die weergave nog altijd de regio is met de meeste nieuwe besmettingen, maar dat Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, met een inhaalslag bezig is.

'Zeer ernstig'

Beide regio's zitten nu boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er in een week tijd 250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden.

Het Zeeuwse gemiddelde schommelde al enige tijd vrij stabiel net boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig', 150 besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd. Maar met de cijfers van vandaag erbij is er weer een lichte stijging zichtbaar.

