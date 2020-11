Meer vraag dan aanbod, tekort aan griepprikken dreigt

Huisartsen hebben dit jaar vijftien procent meer griepvaccinaties in huis gehaald. Maar de vraag is hoger: er zijn 25 procent meer aanvragen gedaan door patiënten. Er dreigt dus een tekort van tien procent.

Vaccins onderling verdeeld

De Zeeuwse Huisartsencoöperatie van huisartsen boven de Westerschelde inventariseert welke huisartsen nog vaccins over hebben en wie er tekort komen. Overgebleven vaccins worden onder elkaar verdeeld. De huisartsenvereniging in Zeeuws-Vlaanderen maakt binnenkort de balans op. Daar is de griepprikoperatie nog gaande.

Ook de GGD heeft nog griepvaccins in huis. Vanaf volgende week kunnen mantelzorgers bij de GGD een griepprik halen. Honderden mantelzorgers hebben zich daarvoor aangemeld. Zijn er na die vaccinatieronde nog vaccins over, worden ook die onder huisartsen verdeeld.

Meer Zeeuwen halen dit jaar de griepprik, tekort dreigt (foto: Omroep Zeeland)

Huisartsen hopen nog een nabestelling te kunnen doen. Maar er is wereldwijd schaarste aan griepvaccins. Er is nog geen zekerheid of huisartsen nog extra vaccins krijgen.

Oproep van huisarts

Iedereen boven de zestig en mensen met long- of hartaandoeningen hebben een oproep van huisarts gekregen. Zeeland telt alleen al 120.000 zestigplussers. In onze regio is de vaccinatiegraad laag in vergelijking met de rest van het land. Maar de helft van de mensen haalt daadwerkelijk de griepprik. Op basis van het aantal gegeven vaccinaties in voorgaande jaren, konden huisartsen maar een beperkt aantal extra vaccins bestellen.

Voor wie is de griepprik? Iedereen boven de zestig en mensen met long- of hartaandoeningen hebben een oproep van huisarts gekregen. Het gaat om meer dan ... mensen. Zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen de griepprik krijgen op hun werk. Op deze manier lopen kwetsbare ouderen en zieken minder kans om met griep te worden besmet. Mantelzorgers komen dit jaar voor het eerst ook in aanmerking voor een griepprik. Mantelzorgers kunnen zich bij de GGD melden. De griepprik wordt vanaf 23 november door de GGD gegeven in een mobiele griepprikbus.

Tekort aan griepvaccins door meer vraag (foto: Omroep Zeeland)

Juist dit jaar is opgeroepen om de griepprik vooral te halen. Een grote griepepidemie kan de zorgsector nog verder overbelasten. Uitval van personeel door griep verhoogt de toch al hoge werkdruk. Extra mensen met verkoudheidsklachten kunnen de teststraten nog meer overspoelen.

Tegen corona kunnen we ons nog niet beschermen, tegen griep wel" Christine Greeven, huisarts in Middelburg

Griep is een virusziekte die meestal onschuldig verloopt, maar ook kan leiden tot longontsteking en ernstige benauwdheid en in sommige gevallen tot overlijden. Elk jaar is er in de winter een griepgolf, het ene jaar ernstiger als het andere.

'We verwachten een griepgolf'

"We verwachten ook dit jaar weer een griepgolf", zegt huisarts Christine Greeven uit Middelburg, "En dan is het in deze tijd wel van belang om je daar tegen te beschermen. Hier kun je je tegen beschermen, tegen corona niet."

