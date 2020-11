Eleonore van Ketwich vindt het fantastisch dat het zwembad weer open is. "Het is leuk om weer samen te komen en te bewegen", zegt ze. Ze kon de afgelopen twee weken niet meer zwemmen, maar ze had tijd over om andere dingen te doen. "Wandelen, fietsen en in de tuin werken", noemt ze op.

Om de coronabesmettingen in te perken moesten zwembaden, bioscopen, musea, bibliotheken en pretparken voor twee weken sluiten. Vanaf vandaag zijn de publieke ruimtes weer geopend. Voor de publieke ruimtes geldt een maximum van dertig personen per binnenruimte.

Afzwemmen

Mark Roos werkt in het zwembad. Hij is ook blij dat hij weer aan de slag kan. "Het is fijn om weer bezig te zijn met iets dat ik leuk vindt", zegt hij. Hij geeft zwemles aan kinderen, maar ook dit kon twee weken niet doorgaan. "Voor het ene kind maakt het niet uit, maar andere kinderen gaan zo weer drie stappen terug", aldus Roos. Het afzwemmen is twee weken uitgesteld, zodat de kinderen de verloren tijd weer kunnen inhalen.

