Goes profileert zich als echte foodgemeente

CDA-wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes (foto: Gemeente Goes)

Veel mensen zullen bij het woord Fooddelta denken aan de mosselbedrijven in Yerseke, de teelt van vis op land bij de Zeelandbrug of aan de uitgestrekte landbouwgronden op Schouwen-Duiveland of Noord-Beveland. Maar volgens CDA-wethouder Joost de Goffau van Goes is ook zijn gemeente een onmiskenbaar onderdeel van de voedselproductie in Zeeland.

"Je denkt bij bedrijvigheid in Goes inderdaad eerder aan de industrieterreinen van De Poel dan aan voedselproductie. Maar je moet ook kijken welke bedrijven er allemaal op onze industrieterreinen zitten." Volgens De Goffau weten mensen niet wat Goes allemaal te bieden heeft in deze sector.

Het bedrijf Meatless in de gemeente Goes kreeg dit jaar de Zeeuwse Pioniersprijs (foto: Omroep Zeeland)

Hij noemt als één van de lichtende voorbeelden het bedrijf Meatless dat bekend is geworden met zijn vleesvervangende producten en daarvoor begin dit jaar de Zeeuwse Pioniersprijs kreeg.

CDA-wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes over Goes als 'foodgemeente'