Minister ziet niets in tolvrije Westerscheldetunnel

Minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens de behandeling van de begroting van I&W (foto: Omroep Zeeland)

Van Nieuwenhuizen begon het onderwerp Westerscheldetunnel, in het begrotingsdebat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met de opmerking dat "een heleboel Kamerleden zullen opveren bij het noemen van het volgende onderwerp". En die voorspelling kwam uit.

Nadat de minister riep dat de discussie thuishoort in Zeeland en er geen geld voor is om de tunnel, al dan niet voor één jaar, tolvrij te maken, stonden de eerste Kamerleden al bij de interruptiemicrofoon. Volgens Cem Laçin (SP) is dat geld er wel. "Daarom praten we juist over de begroting; het geld is er als wij dit willen."

Het is een politieke keuze of je hier wel of niet wat aan wil doen." Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) als reactie op minister Cora van Nieuwenhuizen

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk wees de minister erop dat dertig miljoen volgens hem helemaal geen groot bedrag is in het licht van de totale (miljarden)begroting. Stieneke van der Graaf (CU) herhaalde haar ingediende motie van gisteren en vroeg of de minister bereid is om te onderzoeken hoe een tolvrije Westerscheldetunnel financieel mogelijk kan worden gemaakt. "Het is een politieke keuze of je hier wel of niet wat aan wil doen!"

Maar de minister bleef bij haar eerder gemaakte opmerkingen. "Er zijn goede afspraken gemaakt, het is de verantwoordelijkheid van de provincie, maar als de Kamer besluit dan zal ik mijn medewerking verlenen."

Kamerlid Rutger Schonis (D66) tijdens het indienen van de motie in de Tweede Kamer (foto: Omroep Zeeland)

Rutger Schonis (D66) diende, mede namens de VVD, CDA & CU een motie in om in overleg met de provincie te laten onderzoeken wat de sociale en economische effecten zijn voor Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland als geheel wanneer de tunnel tolvrij wordt gemaakt.

SP-Kamerlid Cem Laçin vroeg zich af of Schonis niet wist hoeveel onderzoeken er al gedaan zijn naar een tolvrije tunnel. "Die hadden toch ook conclusies?" Schonis op zijn beurt gaf aan dat het gaat om een compleet beeld van de effecten voor Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. "Het zijn altijd globale of juist heel specifieke onderzoeken geweest maar een totaalplaatje is er nooit geweest"

Dinsdag stemming

Over de motie van D66 zal aankomende dinsdag worden gestemd in de Tweede Kamer. De verwachting is dat een meerderheid met de motie gaat instemmen. Dat betekent dat er dus opnieuw onderzoek zal worden gedaan. Over het voorstel (amendement) van de PvdA en SP om in 2021 tijdelijk, voor één jaar, de Westerscheldetunnel tolvrij te maken wordt pas tien december gestemd. Of daar ook een meerderheid voor gehaald gaat worden is nu nog niet duidelijk.

