Goedemorgen! Tol Westerscheldetunnel, slik en nieuw album BDM

Oostbuis Westerscheldetunnel tolvrij (foto: Omroep Zeeland)

Ze wil niets weten van een tolvrije Westerscheldetunnel, minister Van Nieuwenhuize. En ziet ook geen heil in een onderzoek naar de haalbaarheid ervan. Ze maakte dat klip en klaar tijdens de behandeling van 'haar' begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Ook al roepen partijen in de Tweede Kamer nog zo hard dat dit hard nodig is voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Volgens Van Nieuwenhuize moeten zij bij het provinciebestuur in Zeeland zijn, de eigenaar van de tunnel.

Kantonnier Martin Bakker (foto: Omroep Zeeland)

Slik

Door de regen is het op de polderwegen zo hier en daar weer flink slikkerig. En omdat boeren later begonnen zijn met oogsten, moeten we er ook rekening mee houden dat we langer dan gebruikelijk moeten oppassen voor slik op de weg. Gelukkig zijn er kantonniers van het waterschap, zoals Martin Bakker die alles in de gaten houden.

De albumhoes van De Essentie (foto: Bas de Meijer)

Nieuw album

De Essentie, zo heet het nieuwe album van rapper Bas de Meijer uit Vlissingen. We kennen hem misschien vooral nog onder zijn artiestennaam BDM, maar na de geboorte van zijn zoontje werd het weer 'gewoon' Bas de Meijer. Omdat hij het afgelopen jaar, vanwege Covid-19, niet kon optreden met zijn band, heeft hij veel tijd doorgebracht in zijn studio en dat leidde tot dit nieuwe album. Hij maakt het samen met Richard Mars, beter bekend als Rebl-One, die verantwoordelijk is voor de beats.

De Meijer is niet de enige die met nieuwe muziek komt. Zangeres Emma Heesters brengt vandaag haar eerste kerstsingle uit. Ook Frank Live uit Bruinisse heeft een nummer speciaal voor de feestdagen geschreven.

Spannend!

En dan wordt het vandaag waarschijnlijk nagelbijten voor Doortje, Kris en Cynthia uit de gemeente Borsele. Een van hen wordt namelijk vandaag gekozen tot eerste kinderburgemeester van Borsele. Maar pas op het eind vaan de dag, zo rond 18.00 uur, wordt bekendgemaakt wie van de drie deze erebaan krijgt. In januari wordt de kinderburgemeester van Borsele geïnstalleerd.

's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner)

Het weer

De zon laat zich vandaag af en toe zien. Op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zijn er eerst enkele buitjes. Vanmiddag is het meestal droog. Het wordt maximaal 9 graden bij een matige zuidwestenwind.

Maar dan neemt de bewolking vanuit het westen toe. Vannacht is het dan ook bewolkt bij 6 graden en af en toe wat regen.

Als we dan alvast even naar het weekend kijken, zal het weer morgen niet veel beter zijn dan vandaag. Veelal bewolkt en op een enkel spatje na meestal droog. Het wordt maximaal 11 graden met een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook de zondag verloopt wat miezerig.